Accesos, aparcamientos y la limpieza del Enrique Roca, los deberes del Ayuntamiento de Murcia Reforzar el tranvía y crear una nueva línea de autobús son las primeras medidas, pero faltan más plazas para estacionar y adecentar exteriores

José Otón Martes, 19 de agosto 2025, 00:16

El Ayuntamiento de Murcia sabe que el Enrique Roca tiene un problema estructural en lo que se refiere a sus exteriores: desde su inauguración en 2006 y cada vez que las entradas superan los 10.000 espectadores hay problemas en los accesos y también a la hora de que una buena parte de los vehículos encuentren aparcamientos. Y este año, con 15.500 abonados que ya tiene el club grana, los problemas volverán a aparecer desde la primera cita en casa.

Por eso el Consistorio de la capital quiere poner en marcha varias medidas para que las mismas imágenes de todos los años no se vuelvan a repetir, aunque solo en lo referente a los accesos. Ayer, representantes de varias concejalías y representantes del club grana comenzaron a analizar los posibles «dispositivos de refuerzo de tráfico y transporte público para agilizar los accesos y salidas del estadio durante los días de partido», aseguraron en una nota pública, en la que también indicaron que «en los partidos de mayor afluencia se habilitarán carriles adicionales con origen o destino en el estadio para agilizar el tráfico y facilitar los desplazamientos antes y después de los partidos» del Real Murcia.

Incluso, entre las medidas a adoptar en este sentido también figura la creación de «una nueva línea de autobús que permitirá la conexión a través de transporte público de distintos barrios y pedanías que no cuentan a día de hoy con conexión directa» con el Enrique Roca, según esgrimen desde el Consistorio.

Eso sí, la nota del Ayuntamiento nada dice de la falta de aparcamientos y la suciedad o desperfectos en torno al recinto, algunos construcctivos o de la valla de madera que linda con la rambla cercana. Respecto a las plazas para aparcar son las mismas desde la inauguración del estadio en 2006 y además el centro comercial cierra las suyas los días festivos.