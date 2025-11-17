La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Chiki, maniatado por la zaga rival durante todo el partido, pone la pierna para bajar una pelota.

Ver 19 fotos
Revolcón y paso atrás en el barro del Nou Sardenya para el FC Cartagena

El Europa atropella a un Efesé perdido en el césped artificial barcelonés, donde siempre estuvo a merced de su rival

FRANCISCO J. MOYA

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01

Apenas queda espacio en este fútbol moderno para clubes como el Club Esportiu Europa. Por eso hay que valorar lo que está haciendo este modesto ... conjunto barcelonés en Primera RFEF, ya que con sus armas está pegando bocados cada semana a los grandes de la categoría que pelean por volver a Segunda. Anoche se lo llevó el Efesé, que empezó el domingo soñando con ponerse líder y lo terminó cerrando el 'playoff', en quinta posición. Son muchos los que se quejan de las reducidas dimensiones del Nou Sardenya y los que no entienden que el equipo del barrio de Gracia pueda seguir compitiendo en un campo de césped artificial que ya se ha quedaba obsoleto. Es el Nou Sardenya un escenario ideal para las excusas, pero Javi Rey no es uno de esos entrenadores que buscan coartadas y se ponen la tirita antes de que llegue la herida. No lo es. Conste en acta.

