La Comunidad frena la ayuda de 75.000 euros al Cartagena por su deuda con Hacienda

Los 75.000 euros de ayuda del Gobierno regional al FC Cartagena no llegarán, de momento, a la entidad albinegra. El pasado 9 de octubre, ... en un acto celebrado en el Palacio de San Esteban con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, Víctor Alonso y Alfredo Ortuño representaron a la entidad albinegra en una comparecencia conjunta con Felipe Moreno y Pedro León, en nombre del Real Murcia, en la que se anunció una subvención de 75.000 euros para los dos clubes de la Región de Murcia que compiten este año en Primera RFEF.

Sin embargo, la entrega de este dinero por parte de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes se paralizó hace un par de semanas, al no poder demostrar el club aún presidido por Paco Belmonte que está al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social. Fuentes de dicha consejería indicaron a LA VERDAD que existe «una deuda con las administraciones públicas» que hace «totalmente incompatible» el cobro de la citada subvención del Gobierno autonómico.

La subvención Del Gobierno regional Es una ayuda directa de 75.000 euros para cubrir gastos ordinarios, como desplazamientos, alojamientos y pagos federativos.

Plazo Se puede cobrar hasta el 31 de diciembre de 2025. Pasada esa fecha, el dinero se pierde para siempre.

Único requisito Estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

Esta ayuda al FC Cartagena anunciada el mes pasado en San Esteban se enmarca en la línea del Plan Estratégico de Subvenciones 2025 destinada a la promoción de equipos deportivos y deportistas de la Región de Murcia de máxima categoría nacional. Se trata de subvenciones excepcionales y directas, justificadas por razones de interés público, social y deportivo, ya que tanto el FC Cartagena como el Real Murcia son los únicos representantes de la Región en la tercera categoría del fútbol español.

El único requisito para cobrar estos 75.000 euros, que siempre vienen bien para cubrir gastos ordinarios como desplazamientos, hoteles y pagos federativos, es estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social. Pero el FC Cartagena no lo está, puesto que desde el pasado mes de mayo no asume sus obligaciones con ambas administraciones y su deuda con ambas se acerca ya a los 800.000 euros. El débito con la Agencia Tributaria roza los 500.000 euros y otros casi 300.000 hay pendientes de pagar a la Seguridad Social.

Sin el certificado de estar al día con ambas instituciones es imposible recibir ninguna subvención pública, ni esta del Gobierno regional ni la que cada año da el Ayuntamiento al Efesé. Esta última fue de 110.000 euros y se cobró el pasado mes de abril. El plazo para percibir esta ayuda del Ejecutivo autonómico acaba el 31 de diciembre de 2025. Si antes de ese plazo el club es incapaz de demostrar que ha saldado su deuda (o al menos presenta un calendario de pagos aprobado por Hacienda), esos 75.000 euros se perderán.