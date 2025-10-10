La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una fuerza de la naturaleza llamada Pía Tedesco.

Tedesco y Ballesteros, un dúo para recordar

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:05

Desde las tierras de Argentina llega directamente hasta las tablas del Jazzazza Jazz Club la cantante, actriz y compositora Pía Tedesco. Una fuerza de la ... naturaleza sobre el escenario que, en esta ocasión, recordará junto al pianista Néstor Ballesteros la música de Bertolt Brecht y Kurt Weill.

