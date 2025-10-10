Tedesco y Ballesteros, un dúo para recordar
Viernes, 10 de octubre 2025, 00:05
Desde las tierras de Argentina llega directamente hasta las tablas del Jazzazza Jazz Club la cantante, actriz y compositora Pía Tedesco. Una fuerza de la ... naturaleza sobre el escenario que, en esta ocasión, recordará junto al pianista Néstor Ballesteros la música de Bertolt Brecht y Kurt Weill.
Pía Tedesco & Néstor Ballesteros
-
Cuándo Sábado, a las 21.00 horas.
-
Dónde Jazzazza Jazz Club. Algezares (Murcia)
-
Cuánto 14 € / 23 €.
Desde una perspectiva íntima, que no introspectiva, y delicada, faceta que no anula en absoluto el lado salvaje que late en todo suspiro, la pareja artística nos agarrará de la mano, o de la solapa, dependiendo de las necesidades de cada pieza, a lo largo y ancho de una travesía musical y literaria por los cabarets que fueron refugio y delirio, secreto y confesión, perdición y resaca, en los siglos XIX y XX. Teatro, música y viceversa. Una manera distinta y embriagadora de viajar en el tiempo, descubrir, bailar, soñar despierto y dejarse llevar sin reticencias. Con Pía Tedesco y Néstor Ballesteros, dúo de oro, siempre merece la pena.
