'Superlópez' aterriza en Puente Tocinos Cine. Cine de verano de Puente Tocinos. Jueves a las 19.00 horas. Entrada libre

Dirigida por Ruiz Caldera, 'Superlópez' narra la vida de Juan López (Dani Rovira), un ser procedente del planeta Chitón, que tras llegar a la Tierra no consigue llevar una vida normal, ya que con superpoderes es difícil no destacar. Poder volar, leer la mente, tener supervisión o detener un convoy del metro para que no descarrile… y regresar luego a la oficina, esforzándose en ser un tipo normal, no ha sido nada sencillo para él.