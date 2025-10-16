Rozalén y Luisa Gavasa se miran en el espejo de Chavela Vargas

Los biopics musicales, de un tiempo a esta parte, se han convertido en todo un fenómeno popular, una garantía de éxito, un devorador de taquillas ... cinematográficas y teatrales. En el primero de los terrenos, no hay más que repasar la última década para encontrar ejemplos tan rutilantes como 'A Complete Unknown', 'Kneecap', 'Back to black', 'Bob Marley: One Love', 'Maestro', 'Elvis', 'Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody', las españolas (y maravillosas) 'Segundo premio' y 'La estrella azul', 'Bohemian Rhapsody', la más triunfal de todas, o 'Better Man' y 'Rocketman', las mejores de cuantas hemos citado. Esto respecto a lo que ya hemos visto. Si lanzamos la mirada hacia el futuro nos encontramos con próximos estrenos que nos contarán la vida y obra de, entre otros, Springsteen, Michael Jackson, Madonna, Julia Pastrana, Mägo de Oz o los Beatles, con su correspondiente película para cada uno de sus componentes.

Y algo similar sucede, claro, en el ámbito teatral, espacio en el que las obras dedicadas a repasar la trayectoria vital y artística de grandes figuras de la historia de la música han logrado un puesto de honor entre la multitud de propuestas. La gente tiene ganas de conocer y reconocerse, de escuchar y escucharse, de evocar y repasar con cuidado, mimo y delicadeza aquellos momentos donde una voz guiaba cada giro, acompañaba cada viaje, hacía menos duras las caídas, más livianas las subidas, más irrelevantes los problemas sin aparente solución, más hermoso el paso de las estaciones, más dulces los tragos más amargos. El público, en definitiva, busca espectáculos como 'Chavela'.

Dirigida por Carolina Román y con un reparto liderado por Rozalén, nos quitaremos la espinita que nos dejó el pasado fin de semana no poder disfrutar con ella en la tristemente cancelada cuarta edición del Hermosa Fest, y la gran Luisa Gavasa, esta obra, la cual cuenta también con la dirección musical de Alejandro Pelayo (Marlango), nos invita a acompañar a La Vargas, siempre, todo, en mayúsculas, a lo largo de un sendero que cruza sus recuerdos, sus amores, sus pasiones, sus olvidos, sus conciertos y las arrugas doradas de esa garganta de hierro y azufre y miel y sal y llamarada y nieve con mescal. La vida y la muerte, según Chavela. Y la luz de luna iluminando las tablas.