Lo que opinen los demás está de más El musical tributo a Mecano llega a Murcia para repasar las más exitosas canciones del icono musical formado por Ana Torroja y los hermanos Cano Sábado, 9 marzo 2019, 03:59

Sus canciones son himnos reivindicativos para algunos, simples pasatiempos para otros, y un motivo de controversia para los más jóvenes –la polémica llegó este año a Operación Triunfo por el uso del término 'mariconez', que aparece en la letra de 'Quédate en Madrid'– pero continúan estando vivas. En 'Mujer contra mujer', un musical tributo a Mecano, se repasan las más exitosas canciones del icono musical formado por Ana Torroja y los hermanos Cano.

A través de temas como 'Me cuesta tanto olvidarte', 'Cruz de navajas', 'Hijo de la luna', 'Hoy no me puedo levantar', 'Maquillaje' y por supuesto, el que da título al musical,'Mujer contra mujer', interpretados en directo por una banda de músicos, se cuenta la historia de Luna y Clara, dos desconocidas a las que la fuerza del destino invita a compartir un mismo rumbo.

'Mujer contra mujer' Dónde Sala Gamma Cuándo Sábado, a las 21.30 Cuánto 10 euros

Estos éxitos pop del grupo que descubrió que «no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York», máquinas de cosechar éxitos en las décadas de los ochenta y noventa, marcarán el ritmo de un encuentro casual que cambiará sus vidas. Cada canción es una herramienta con la que expresar las frustraciones, los desengaños y el aliento de ese espíritu caprichoso que es el amor.

Un espectáculo para saltar de la butaca, rememorar el pasado y bailar al ritmo de estos temas de pop que siguen tan de moda como la Coca-Cola.