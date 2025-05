Leo Jiménez: «Me gusta que cada concierto sea único»

La historia del metal español no se entendería tan bien, y sonaría con (mucha) menos potencia, sin la voz de Leo Jiménez. Ya sea en ... su aclamada trayectoria en Saratoga, al frente de Stravaganzza o en su carrera solista, la garganta del madrileño ha guiado a varias generaciones durante las últimas tres décadas hasta la pasión que genera el heavy metal. Una misión a la que sigue entregado en cuerpo y alma con la gira de presentación de '30 años antes del Apocalipsis', disco en directo grabado el pasado año en la sala madrileña de La Riviera, y con la que vuelve al escenario de Garaje Beat Club. Charlamos con Leo.

Leo Jiménez+Night Dream Cuándo Sábado, a las 20.30 horas.

Dónde Garaje Beat Club. Murcia.

Cuánto 20 € / 25 €.

–¿Qué se le viene a la cabeza cuando piensa en aquel 14 de septiembre de 2024?

–Lo que se me viene a la memoria son las sensaciones y la emoción de estar rodeado de un montón de buenos amigos en la celebración del treinta aniversario. Amistades y grandes músicos que no quisieron perderse esa noche tan especial.

–¿Esas amistades inquebrantables en un mundo como el de la música es una recompensa todavía más significativa tras tanto tiempo en acción?

–Es lo que más valoro. Que compañeros de la talla de José Andrea, por poner un ejemplo, celebrasen conmigo es algo que me marcó muchísimo.

–¿Tuvo en todo momento claro que de aquel concierto surgiría un disco en directo y su correspondiente gira de presentación?

–Al revés. Ese concierto fue el colofón de la gira de aniversario que hicimos durante 2024. Digamos que fue como la última parada de un maravilloso viaje.

–¿Cuál es el mayor reto a la hora de preparar una gira en la que, de alguna manera, trata de repetir cada noche un momento exacto de emoción?

–Me gusta que cada concierto sea único. Aunque el repertorio de la gira pueda ser más o menos el mismo, la respuesta del público y las sensaciones en el escenario son siempre diferentes.

–Parece claro que 'Desde niño' es un tema clave de su repertorio. ¿Qué es lo que la convierte en una canción tan importante?

–Es casi un himno para muchos de mis seguidores porque pueden identificarse fácilmente con lo que expreso en la canción. La época más importante para un rockero es la que va de los doce a los diecisiete años y la letra de este tema lo define a la perfección.

–¿Qué ve cuando mira por el retrovisor la ruta recorrida durante estas tres décadas?

–Tengo muchas muescas en el revolver y varias cicatrices de momentos no tan buenos. Todas las vivencias me han hecho fuerte y me han convertido en lo que soy. No cambiaría ni una cosa de las que he hecho en estos treinta años. Como mucho, intentaría elegir mejor a algunos compañeros de viaje.

–¿Se imagina otros treinta años al pie del cañón?

–En absoluto. Yo quiero estar en el escenario siempre que me lo pase bien. No creo que haya una edad concreta para disfrutar tocando. Puede que haya músicos que dejen de hacerlo teniendo cuarenta años y otros que sigan siendo tremendamente felices con más de setenta. En mi caso, sigo disfrutando como el primer día, pero no me veo encima del escenario siendo un abuelito. Dentro de un tiempo tendré muchas cosas que hacer que todavía no he podido como, por ejemplo, estudiar arte dramático o historia. Por otro lado, el rock y el heavy metal que practico es casi un deporte de élite y veo bastante complicado poder ejecutar muchas de mis canciones a partir de cierta edad. Creo que estaré dando caña hasta los sesenta o sesenta y cinco como mucho, pero nunca se sabe.

–Siempre ha reivindicado la aparición de propuestas que se la juegan y aportan elementos distintos a géneros como el heavy metal, el flamenco o el rock. ¿Diría que son buenos tiempos para el atrevimiento?

–No. En mi opinión, el tipo de rock y metal que se escucha mayoritariamente en nuestro país es bastante convencional e incluso demasiado clásico para mi gusto. En el fondo, a la mayoría de la gente le gusta lo mismo y no suelen salirse del sota, caballo y rey. Bandas que intentaron innovar, como Stravaganzza, por poner un ejemplo claro, no tuvimos de primeras demasiada aceptación. Es más, solamente conseguimos el reconocimiento a base de esfuerzo y perseverancia. Por desgracia, fuimos la excepción que confirma la regla. La mayoría de los grupos que innovan tienden a quedarse en el camino y casi nunca gozan del favor del gran público. Ahora se tiende a creer que se ha innovado un poco por mezclar folk con rock, pero eso es algo que ya se hacía en los setenta. En España, por desgracia, no hemos inventado prácticamente nada y los pocos que lo intentamos nos vimos caminando siempre cuesta arriba y contracorriente. Ojalá cambie esto en el futuro.

–Tengo entendido que los discos que marcaron su devoción por el rock fueron 'The final countdown' de Europe y 'The number of the beast' de Iron Maiden. ¿Qué siente cuando piensa que hay personas que han sentido ese flechazo musical con alguno de sus trabajos?

–Me emociona mucho. Parece casi un sueño. A mi niño interior le cuesta asimilar que pasen estas cosas. Es una gran responsabilidad, pero también una inyección de energía y fuerza que me mantiene vivo y con ganas de seguir peleando durante unos cuantos combates más.