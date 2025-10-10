Kiki Morente presenta el notable 'Azabache' en el Teatro Romea

Existen apellidos que invitan, por no utilizar el verbo obligar, a ponerse en pie, guardar respeto y, cuando sea el momento correcto, rendir una sentida ... ovación. Pues bien, está claro que nadie duda de que Morente es uno de ellos. Resuena, retumba, revienta. Con Enrique, Estrella, Soleá o, ya hemos llegado al lugar donde nos esperan, Kiki. Familia de abrumador talento que nos ha dejado una cantidad incalculable de piezas musicales excelsas, influyentes, luminosas, profundas y fascinantes. Adjetivos que, pasando de lo general a lo específico, se podrían adherir sin demasiado conflicto al último disco de Kiki Morente, un 'Azabache' con el que el guitarrista, cantaor y compositor, sobresaliente en los tres campos de actuación, vuelve a la Región de Murcia para deleitarnos con su sentido arte.

Kiki Morente Cuándo Viernes a las 20.00 horas.

Dónde Teatro Romea. Murcia

Cuánto 20 € / 25 € / 30 € (22 € con descuento en la web de Oferplan).

Publicado tras 'Albayzín' (2017), seductor debut, y el espléndido 'El cante' (2021), trabajo nominado a Mejor Álbum de Música Flamenca de unos Grammy Latinos que, este año, han vuelto a incluir al artista en la lista de candidatos a ganar en esta misma categoría, 'Azabache' supone un claro ejemplo de evolución y madurez, conceptos que no siempre se llevan bien o, al menos, riman con idéntica destreza y fuerza, pero que, cuando lo hacen, producen resultados realmente sobresalientes. Y es el caso.

El guitarrista, cantor y compositor repasará en Murcia su mejor trabajo hasta la fecha

Desde la apertura con 'Alegrías de Cádiz', radiante pieza en la que le acompaña Parrilla de Jerez, hasta el cierre con 'Campanas del pueblo', pasando por el feliz encuentro familiar junto a su madre, Aurora Carbonell, y sus hermanas Soleá y Estrella, en la rumba 'Parecía qué', sin olvidar la ilustre participación de Pepe Rivero y Pablo Fernández en 'Cartagenera', Manuel Parrilla en 'Bulería por Soleá', preciosa, o José Serrano en 'Si no te veo', el granadino y su 'Azabache' atrapa y lleva con su ardor y picardía, su temple y colmillo. El mejor disco hasta la fecha de Kiki, nos volvemos a poner de pie, Morente.