Kiki Morente en una foto promocional de su último disco.

Kiki Morente presenta el notable 'Azabache' en el Teatro Romea

Alberto Frutos

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:04

Existen apellidos que invitan, por no utilizar el verbo obligar, a ponerse en pie, guardar respeto y, cuando sea el momento correcto, rendir una sentida ... ovación. Pues bien, está claro que nadie duda de que Morente es uno de ellos. Resuena, retumba, revienta. Con Enrique, Estrella, Soleá o, ya hemos llegado al lugar donde nos esperan, Kiki. Familia de abrumador talento que nos ha dejado una cantidad incalculable de piezas musicales excelsas, influyentes, luminosas, profundas y fascinantes. Adjetivos que, pasando de lo general a lo específico, se podrían adherir sin demasiado conflicto al último disco de Kiki Morente, un 'Azabache' con el que el guitarrista, cantaor y compositor, sobresaliente en los tres campos de actuación, vuelve a la Región de Murcia para deleitarnos con su sentido arte.

