José Luis Garci e Inocencio Arias: una amistad de cine y música

Como Robert Redford, estrella a la que sigue costando horrores nombrar en pasado, y Paul Newman, leyenda con mayúsculas, en la inolvidable 'Dos hombres y ... un destino', la fabulosa joya dirigida por George Roy Hill a finales de la década de los sesenta, Jose Luis Garci e Inocencio Arias se suben a lomos de los caballos de la memoria para rescatar y compartir varias de las películas más importantes de sus vidas. Y lo hacen, al igual que los citados protagonistas de otra cinta tan extraordinaria como 'El golpe', con complicidad, sentido del humor, generosidad y esa química que otorga una amistad compartida a lo largo de los años.

'Memoria sonorade dos cowboys' Cuándo Domingo, a las 19.00 horas.

Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia.

Cuánto 30 €.

Bajo el título de 'Memoria sonora de dos cowboys', el sensacional director, ganador del Oscar por la exquisita 'Volver a empezar', pero también responsable de otras propuestas sobresalientes como 'El abuelo', 'El crack', 'Asignatura pendiente' o 'Solos en la madrugada', y el popular diplomático y escritor citarán aquellos largometrajes que les han marcado de un modo especial, explicando además las razones que provocaron esa huella imborrable en su corazón cinéfilo. Para terminar de completar la experiencia, Garci y Arias contarán con la inestimable ayuda de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la cual interpretará las bandas sonoras de las películas que se vayan comentando bajo la batuta de Virginia Martínez.

De esta manera, esta encantadora cita repasará, en lo que respecta al apartado estrictamente musical, partituras tan embriagadoras, excelsas, reconocibles e inolvidables como las de 'Lo que el viento se llevó', de Max Steiner; 'Cinema Paradiso', de Ennio Morricone; 'Anillos de oro', de Antón García Abril; 'La Misión', otra altísima cima de Morricone; 'Memorias de África', de John Barry; 'Casablanca', otra maravilla de Max Steiner; 'Horizontes de grandeza', de Jerome Moross; 'La vida es bella', de Nicola Piovani; 'El Mago de Oz', de Herbert Stothart, E.Y. Harburg y Harold Arlen; 'Lawrence de Arabia', de Maurice Jarre; y 'Desayuno con diamantes', de Henry Mancini.

Como un paseo por un jardín de celuloide y notas, de vivencias y desafíos al olvido, de salas repletas y sillones compartidos, de proyectores y melodías, de sueños en blanco y negro. De arte. De amistad, cine y música.