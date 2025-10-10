La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Arias, Garci y la OSRM seunen en 'Memoria sonorade dos cowboys'. Gonzalo J. Martínez / EFE

José Luis Garci e Inocencio Arias: una amistad de cine y música

Bandas sonoras ·

El director y el diplomático y escritor recuerdan algunas de sus películas favoritas con la ayuda de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Como Robert Redford, estrella a la que sigue costando horrores nombrar en pasado, y Paul Newman, leyenda con mayúsculas, en la inolvidable 'Dos hombres y ... un destino', la fabulosa joya dirigida por George Roy Hill a finales de la década de los sesenta, Jose Luis Garci e Inocencio Arias se suben a lomos de los caballos de la memoria para rescatar y compartir varias de las películas más importantes de sus vidas. Y lo hacen, al igual que los citados protagonistas de otra cinta tan extraordinaria como 'El golpe', con complicidad, sentido del humor, generosidad y esa química que otorga una amistad compartida a lo largo de los años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

