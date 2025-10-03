Dulce despedida para el Murmullo Festival

Después de su satisfactorio arranque en Ulea y sus posteriores pasos por Villanueva del Río Segura y Ojós, el Murmullo Festival concluirá su primera edición ... en el municipio de Ricote con dos días repletos de actividades, rutas, visitas, talleres y, por supuesto, actuaciones musicales.

Murmullo Festival Cuándo Sábado y domingo, a las 13.00, 21.30 y 12.30 horas.

Dónde Ricote.

Cuánto Entrada libre.

En este último terreno, el sábado contará con los directos de Tomás García y Paco Frutos, a las 12.30 horas, y los maravillosos Maestro Espada, a las 21.30 horas, quienes repasarán su excelso debut en un esperadísimo concierto para el que no quedan entradas disponibles.

En lo que respecta a la jornada del domingo, el cierre musical vendrá de la mano de DJs Jaleos (11.00 horas) y Karmento, artista que, tras actuar el pasado fin de semana en el Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura, pondrá, a las 12.30 horas, un auténtico broche de oro al festival. Por muchos años más escuchando el Murmullo.