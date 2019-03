Varry Brava: «Este disco nos ha devuelto nuestra esencia más auténtica» Varry Brava «El hedonismo está en el gen de Varry Brava desde su formación», señala el cantante de la banda, Óscar Ferrer, ante su directo mañana en Murcia, final de su gira 'Furor' JAM ALBARRACÍN Viernes, 22 marzo 2019, 21:49

Una imagen casi nunca vale más que mil palabras, pero un sonido, a veces, sí. De tal manera, si tuviéramos que explicar qué es el pop podríamos apelar a un estilo de música popular contemporáneo que bla, bla... Pero si estamos pensando en esas burbujitas que suben por la espalda hasta hacer estallar la más liberadora sensación de euforia, casi mejor poner una canción de Varry Brava.

El mejor grupo pop -con o sin el apelativo indie delante- de este país, el más excitante y desprejuiciado, el que mejor justifica el término en toda su extensión, el que nos recuerda que 'cortarse las venas' puede ser un valioso ejercicio de introspección pero que el hedonismo tampoco es filosofía baladí, cumple 10 años en su momento de máximo esplendor, con cinco álbumes publicados, un último largo de auténtica lujuria sonora ('Furor', 2018) y una agenda con menos fechas libres que la de una 'top model'. Mañana sábado actúan en Murcia, en una de las fechas de la recta final de su actual gira sin tregua. Suenan acordes de fiesta. Óscar Ferrer, cantante de Varry Brava, me responde vía telefónica.

Varry Brava Cuándo Sábado 23, a las 23.00 horas. Dónde Sala REM Cuánto 16/22 €.

-Están arrasando. 'Furor' es su disco más vendedor, no paran de tocar, ha subido el estatus de la banda. Varry Brava, ahora sí, se ha convertido en uno de los grupos del momento.

-Pues sí, nos ha costado unos años y nos ha costado un trabajo muy serio de salas, que era algo que nosotros teníamos pendiente, porque se nos puso la etiqueta de grupo festivalero y, aunque nos flipan los festivales y nos han dado muchas cosas buenas, pues teníamos pendiente este trabajo en salas.

-Prueba superada.

-Poco a poco hemos conseguido tener un público que paga por vernos solo a nosotros y la verdad que eso te deja una muy buena sensación. Te da una sensación de cierta seguridad y confianza.

-Lo han conseguido con mucho trabajo, mucha carretera. Nadie les ha regalado nada. Y, por otra parte, 'Furor' es un discazo.

-Mucho curro. Yo creo que este disco ha sido un acierto, que nos ha devuelto la esencia más auténtica nuestra, aquella por la que la gente más nos ha reconocido. Hicimos el disco muy rapidito [nada más acabar la gira del anterior, entraron al estudio], juntándonos mucho, tomando birras, sacando temas de un día para otro y creo que esto se nota en las canciones.

Las noches del 12

-En 'Furor' hay una canción de homenaje al 12&Medio, local clave del indie murciano hoy reconvertido.

-Imagínate. Allí nos hemos curtido, allí casi nació Varry, tocamos tres Nocheviejas por el placer de celebrarlo. Pasamos mil noches escuchando música, bailando, hablando de música, conociendo a un montón de gente, metiéndonos en los camerinos de los grupos que venían... Hemos conocido a todas las bandas de Murcia, allí ganamos el concurso TalentoSOS, que fue también un punto de partida hacia otras cosas que fueron llegando después. Muchas vivencias, sí. Y una manera de recordarlo.

-Conocieron a todos los grupos de Murcia y a todas las chicas de Murcia.

-[Ríe] ¡Y de pedanías!

-La verdad es que no podemos quejarnos de salas en Murcia. Ni de escena, en general.

-No, desde luego que no. Desde hace años nos preguntan por donde vamos qué pasa en Murcia y hay algo muy importante en el mundo de la música que es trabajar las cosas desde el amor, desde el cariño y desde la pasión. Y eso pasa aquí. Desde la gente que monta un local de ensayo, hasta la gente que trabaja en los medios de comunicación, los que montan pequeñas salas, las bandas... Hay respeto, hay cada vez más profesionalidad y es de puta madre, vaya.

Exigencia y presión

-Con excepciones como 'Nada personal', puede decirse que 'Furor' es un disco que se sostiene más en el piano y los teclados que en las guitarras, en mayor medida que en otros discos.

-Sí [duda]... Lo que pasa es que cuando nos juntamos con Raúl [de Lara, el productor, con quien ya habían trabajado en otros discos] generalmente tiramos mucho de sintetizadores. Hay temas que son más guitarreros, pero meter texturas de guitarras por meter tampoco tiene sentido. Es algo que habíamos hecho antes. Ahora están más donde deben estar y están más presentes cuando tienen que tener protagonismo. Está claro que si tomamos como referencia 'Safari emocional' [el álbum anterior] este es mucho más sintético.

-Asociar Varry Brava y diversión es todo uno. Y supongo que así está bien, porque supongo que es lo que se busca. Pero, antes de pasar a la parte 2 de la pregunta, ¿Varry Brava abraza el hedonismo (búsqueda del placer, satisfacción) como filosofía vital, como fin último?

-Sí, siempre ha sido así. Es algo que iba ya en el gen de esta banda cuando empezamos, supongo que porque va en el de sus componentes. Es así y lo es de una manera natural, nos sigue pareciendo algo imprescindible a día de hoy en la esencia de Varry Brava.

-Y ahora la parte 2, componen como si no hubiera un mañana. La apariencia externa puede ser otra, pero está claro que Varry Brava es un grupo trabajador, consciente de las necesidades y exigencias de su profesión.

-Sí. Nos subimos a este barco sin pretensiones, nos juntamos en el local de ensayo porque no teníamos otra cosa que hacer, porque era nuestra manera de pasarlo bien y poco a poco se ha ido profesionalizando esto y, sí, somos exigentes con nosotros mismos. La exigencia al final curiosamente consiste en pasarlo bien y en quitarte presión, al menos nosotros cuando lo hemos hecho es cuando mejor nos ha ido, cuando nos hemos quitado presión.

-También hay en 'Furor' un canción de homenaje a La Ruta del Bakalao. No les dio tiempo a vivirla en su pleno esplendor.

-No, nosotros cuando éramos críos pasábamos por el parking de La Metro de camino a la casa de nuestros abuelos, los domingos por la mañana, y veíamos un montón de gente que seguía de fiesta y nosotros cogíamos los flyers, yo iba a los bares a pedir flyers y los coleccionaba. Nosotros, La Ruta la vivimos en los mercados de los fines de semana, en camisetas, en el ambiente general. Era algo que estaba muy presente en la Vega Baja, la música mákina en los puestos de los mercadillos... Oli, nuestro road manager, sí que la vivió y nos ha contado cosas, lo que de alguna manera cerraba el círculo. Nos parecía una buena manera de reivindicar la música mákina de los 90, que parece que está un poco denostada. Y también un pequeño homenaje a Oli y a toda la gente que vivió su juventud entonces.

-¿Son Varry Brava tan provocadores como se les presupone o el resto del mundo es demasiado aburrido?

-¡Joder! Pues [duda]... A nosotros siempre nos ha gustado provocar. Desde el principio lo vimos como una manera de llamar la atención, de decir 'aquí estamos nosotros'. Que seamos más o menos provocadores, ya no sé. O si hemos ido a más o a menos con el paso del tiempo. Nosotros somos provocadores de por sí, pero lo somos en nuestro grupo de colegas, nos gusta meternos el dedo en el ojo entre nosotros, nos parece divertido. Nosotros lo somos y Varry Brava lo es. A mí me parece guay, tiene que ver con nosotros, con lo que somos también fuera de la banda.

-¿Su actitud es política?

-Actuamos como somos y no sé eso políticamente dónde nos sitúa. No somos demasiado correctos, la banda no lo es. Para eso ya están otros.

-Pues para finalizar: ¿Keylor Navas o Courtois?

-¡Keylor Navas, por favor!