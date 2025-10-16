Una bienvenida universitaria con rock

Si se trataba de contar con una de las bandas que mejor ha conectado en los últimos años con esas personas que se encuentran a ... las puertas de entrar en la Universidad, es decir, en un estado indescriptible que baila entre el temor y la excitación, está claro que los responsables del Welcome Estrella de Levante han dado en el mismo centro de la diana con Carolina Durante.

Welcome Estrella de Levante Cuándo Viernes a las 21.00 horas.

Dónde Plaza de toros. Murcia.

Cuánto 20 €.

Y es que, si todavía quedaba alguna duda sobre su impacto en ese sector concreto de la sociedad, su último y sobresaliente trabajo ('Elige tu propia aventura') la ha disipado por completo.

El grupo madrileño está en su mejor momento de popularidad e inspiración, así que supone una apuesta segura de cara a redondear una noche que contará también con el potente directo del murciano Walls, uno de los artistas más interesantes, inquietos y completos de su generación. Una magnífica bienvenida.