El arte de la risa con dos manos y un micrófono

La risa se apodera de los escenarios de la Región este fin de semana, que acogen la visita de seis artistas y cómicos del panorama ... nacional. Todos ellos preparados para dejar volar sus toques de humor e ingenio y compartir con el público sus mejores anécdotas y chistes. En los escenarios cartageneros aterrizan dos mujeres dispuestas a demostrar el poderío femenino: Martita de Graná y Sil de Castro, con su show por y para mujeres. La cita es triple en Murcia, con el 'chiste explicao' de Rubén Serrano y los monólogos de Jorge Yorya y Eva Cabezas en La Puerta Falsa. Mientras, Alberto Molina pone sus monólogos y chistes a funcionar en San Pedro. Prepárate para dejarte llevar por la carcajada.

1 Cartagena El show más personal de Martita de Graná

Ampliar Martita de Graná.

Martita de Graná: '¡Martita sea!' Cuándo Sábado, a las 21 horas.

Dónde Auditorio El Batel, Cartagena.

Cuánto Entradas: 20, 22 y 24 euros.

Con su última gira, Martita de Graná rompió todos los récords de venta de entradas. Más de 200.000 espectadores acudieron a la llamada de la cómica granadina en un show donde muestra de qué manera le ha cambiado la vida en los últimos años. Ahora vuelve a subirse a los mejores escenarios del país para compartir su espectáculo más personal: en él pasa de lo profesional a lo personal y reivindica temas como la soltería, la edad, la importancia de la salud mental. Todo ello contado con el salero y el desparpajo de una de las mejores cómicas de la actualidad.

2 Murcia Rubén Serrano expone su «chiste explicao»

Ampliar Rubén Serrano.

Rubén Serrano: 'Me hago mayor' Cuándo Viernes a las 21 horas.

Dónde Neocine Thader, Murcia.

Cuánto Entradas: 12 y 15 euros.

En sus cortos cinco años de trayectoria, Rubén Serrano ya ha vivido los eventos de un cómico de primer nivel. Ha compartido escenario con los mejores humoristas del país, ha ganado varios premios a nivel nacional, ha participado en programas de televisión como 'Zapeando' y 'Got Talent' y es un fijo en las mejores producciones de comedia de la Región. El motivo de su éxito es su particular forma de hacer humor: una de sus claves es el 'chiste explicao'. Es un chiste en su esencia pura, pero Serrano lo despedazará y lo explicará para que se entienda de la mejor manera posible.

3 Cartagena Un 'show' por y para mujeres, con Sil de Castro

Ampliar Sil de Castro

Sil de Castro: 'Noche de chicas' Cuándo Sábado, a las 21 horas horas.

Dónde Neocine Espacio Mediterráneo, Cartagena.

Cuánto Entradas: 16,50 euros.

Actriz, cómica y maestra de ceremonias. Sil de Castro es la ñunica cómica-cabaretera capaz de invadir una sala de cine y ofrecer un espectáculo por y para mujeres. A su 'Noche de chicas' solo pueden acceder ellas, prohibiendo la entrada a los hombres. ¿Es un show de comedia? ¿Un akelarre? ¿Una orgía lésbica? Ellos nunca lo sabrán, pero Sil de Castro consigue crear un entorno seguro, sano y sororo lleno de «risas empoderadas que te empoderan». Tras haber conquistado varias cadenas de televisión con sus monólogos, se lanza a la comedia en directo acompañada por artistas invitadas para cada una de sus «fiestas de pijamas».

4 San Pedro del Pinatar Mix de chistes y monólogo con Alberto Molina

Ampliar Alberto Molina.

Alberto Molina: 'Late night' Cuándo Viernes a las 21.30 horas.

Dónde Espacio Higuera de la Poca Vergüenza, San Pedro del Pinatar.

Cuánto Entradas: 10 euros.

Los chistes parecen ser la especialidad de Alberto Molina, un actor y cómico archenero que ha conquistado la escena humorística regional con las risas aseguracuando se sube al escenario. Ganador de varios concursos de chistes, es un fijo en espectáculos como 'Murcianicos por el mundo', donde hizo su primera gira de teatros. Con 'Late Night' llega este fin de semana a los Viernes de Comedia de San Pedro del Pinatar, un divertido monólogo salpicado por numerosos chistes donde demostrará que es uno de esos «cómicos de los que ya no quedan».

5 Murcia Jorge Yorya personifica el placer de quejarse

Ampliar Jorge Yorya.

Jorge Yorya: 'Lágrimas de pollo' Cuándo Sábado, a las 20.30 y 22.30 horas.

Dónde La Puerta Falsa, Murcia.

Cuánto Entradas: 12 €.

«¿Acaso quejarse no es fantástico? ¿Acaso no estamos hartos? Pues sí, pero más hartos estaríamos si no nos quejáramos». Con esa reflexión arranca Jorge Yorya su espectáculo 'Lágrimas de pollo', un show que junta las quejas más sabrosas que hacen maldecir a cualquier millenial y que, «como pollo empanado, sirve a su público sin salsas». El cómico y guionista madrileño llega a la Puerta Falsa con su espectáculo, que compagina con su colaboración en el programa de radio 'Cuerpos especiales' y en varios podcasts.

6 Murcia Eva Cabezas, ingenio y picardía irresistible

Ampliar Eva Cabezas.

Eva Cabezas : 'Sirviendo comedia' Cuándo Sábado, a las 18 horas.

Dónde La Puerta Falsa, Murcia.

Cuánto Entradas: 14 euros.

Como apasionada del show en directo, Eva Cabezas ha conquistado los escenarios más importantes del país, haciendo reír a todos con un estilo único. Lleva más de 15 años en el mundo de la comedia y se ha convertido en una de las grandes referentes del panorama escénico nacional. La actriz y humorista barcelonesa llega a La Puerta Falsa con la promesa de arrancar carcajadas y aplausos con 'Sirviendo comedia', un espectáculo que redefine el humor con la frescura y la actualidad. Eva consigue atrapar a cualquier con su ingenio y elegancia, condimentados con un poco de picardía irresistible para dejarte con ganas de más.