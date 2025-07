Los vecinos de la costa de Orihuela solo separan en origen el 16% de los residuos urbanos

Con el objetivo de llevar a cabo una mejora en el sistema de recogida de residuos sólidos urbanos, el Ayuntamiento de Orihuela ha concluido en ... el mes de junio un exhaustivo estudio y análisis del sistema de 'contenerización' en los núcleos urbanos de la costa. La propuesta parte de una revisión integral del sistema teniendo en cuenta factores como el crecimiento de la población estacional, la morfología urbana y la necesidad de cumplir con los objetivos medioambientales fijados por la normativa autonómica, nacional y europea.

En esa propuesta de 'contenerización', el estudio, llevado a cabo por la Concejalía de Limpieza Viaria y RSU, propone tres premisas. La primera es la homogeneización del sistema con la instalación de contenedores de carga lateral. La otra premisa es la incorporación de la fracción orgánica y, por último, se propone la instalación de islas de separación selectiva completas, incorporando los contenedores correspondientes en las ubicaciones que no contaba con alguna de las fracciones.

En la actualidad, en las calles de Orihuela Costa hay contabilizadas 613 ubicaciones de contenedores. De estas, 342 cuentan con recipientes únicamente destinados al depósito de una fracción de residuos. Por otro lado, 316 ubicaciones disponen de contenedores de la fracción resto. De este modo, el estudio asevera que la distribución con la que cuenta ahora Orihuela Costa no favorece la separación en origen. En cuanto al volumen de generación de residuos, el área urbana de la costa suma 54.199 toneladas en 2024 de residuos domésticos y asimilables. De estos solo el 16% se separaron en origen. Del total de los residuos, el 83% corresponden a la fracción resto, el 6% en los de restos de poda, 5% en el vidrio, el 2% en enseres y voluminosos, y el 0,61% en papel y cartón. No hay datos del orgánico porque no están implantados.

El equipo de gobierno afirma que ya se ha adjudicado la compra de 750 nuevos recipientes para mejorar el servicio

Llegada de turistas

Los datos evidencian la descompensación en cuanto a la presencia de contenedores para uno u otro residuo. Los de fracciones resto suponen más del doble que los contenedores de vidrio. Mucho más es la diferencia con los de fracción papel y cartón, que son siete veces menos.

Según los datos del análisis, dada la llegada de visitantes y propietarios a su segunda residencia, los meses de julio y agosto registran un pico de incremento de los residuos genéricos, sin embargo, este aumento no va acompañado en el mismo grado para los residuos de envases ligeros, papel y cartón y vidrio.

El análisis de 'contenerización' propone sumar 40 contenedores más de carga lateral, mientras que se reducen los de carga trasera. Además incluye la colocación, dado que no existe, de 563 contenedores de fracción orgánica de 3.200 litros y 26 de 800 litros. Del resto de contenedores, aunque en menor proporción también incluye la incorporación de más contenedores para papel y cartón, para envases ligeros y para vidrio.

Desde el Ayuntamiento confirman que esta propuesta ya ha comenzado a ejecutarse. En mayo se adjudicó la compra de 758 nuevos contenedores por 690.000 euros. La edil de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Rocío Ortuño, subrayaba la importancia de este avance para el litoral. «Gracias a él vamos a dar un salto de calidad en la recogida de residuos, adaptando el servicio a la realidad de Orihuela Costa y preparándolo para los retos ambientales del presente y del futuro» señalaba la edil la pasada semana.