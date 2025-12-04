Orihuela licita de nuevo la renovación de la red de pluviales en Las Espeñetas Las obras, con una inversión de 881.000 euros, corresponden al extinguido Plan Vega Renhace del anterior gobierno de la Generalitat Valenciana

El Ayuntamiento de Orihuela saca de nuevo a licitación las obras para renovar la red de pluviales del barrio de Las Espeñetas. Vuelve a salir este proceso dos años después del primer intento. Según señalan desde el equipo de gobierno había que expropiar unos terrenos para llevar a cabo este trabajo. Este proyecto quedó redactado en noviembre de 2022. Se adjudicó la ejecución a una empresa, según explican desde el Ayuntamiento, pero al no concluirse y ejecutarse dicha expropiación, la empresa adjudicada desistió. Por este motivo vuelve a salir a licitación.

En las inundaciones de septiembre de 2019, el barrio de Las Espeñetas de Orihuela fue uno de los puntos donde mayor agua quedó acumulada en el casco urbano. Con el Plan Vega Renhace que puso en marcha el anterior gobierno autonómico se distribuyeron subvenciones a todos los municipios de la Vega Baja para afrontar proyectos y obras con los que reducir el impacto de las lluvias torrenciales. Se estableció como forma de llevar a cabo este cometido mediante lo que se denomina como Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Estas ayudas se remontan a 2022 y 2023. Una de las obras en las que Orihuela empleará esta subvención es en el renovado de la recogida de pluviales y evitar su acumulación en este barrio próximo al río Segura.

El proyecto pretende dar continuidad y proveer de captaciones suficientes al entorno urbano aguas arriba del área del antiguo meandro del río Segura ocupado actualmente por el complejo de ocio Ociopía y el Palacio del Agua. El drenaje de este área y sus zonas anexas, como el ámbito del campus de las Salesas, depende de la canalización del río Segura al no existir otra infraestructura a la que desaguar.

En cuanto a las principales actuaciones se intervendrá con un nuevo colector en la avenida de la Constitución, en las calles Ginés Pérez de la Parra, Trinidad Huertas y del Árbol, y en la plaza Capuchinos. Además incluye la mejora, adecuación y renovación de captaciones de pluviales.

El área de Infraestructuras saca a licitación el contrato para ejecutar todas estas obras con un presupuesto de 881.900 euros y fija un plazo máximo para su ejecución de seis meses.

