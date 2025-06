Cultura confirma que no restituirá los vinilos retirados del Rincón Hernandiano

Antonio Trives Viernes, 27 de junio 2025, 01:04 Comenta Compartir

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, en manos de Vox, es tajante ante la posibilidad de que puediera restituir los vinilos del Rincón Hernandiano que la propia Concejalía sustituyó por otros para eliminar cualquier simbología republicana. Lo confirmó la edil de Cultura, Ana Isabel García Mateo, en el pleno ordinario de este jueves tras una pregunta formulada por la edil de Cambiemos Orihuela, Leticia Pertegal.

El equipo de gobierno no accede a cumplir con la moción aprobada en el pleno de enero para la restitución de los vinilos

La puerta que supuestamente dejó medio abierta Vox para estudiar y evaluar la restitución de los vinilos tras el pleno de enero en el que se aprobó la moción en este sentido, ha quedado completamente cerrada. La aprobación de esta moción salió adelante con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, y con la abstención del Partido Popular.

En el pleno de marzo, como relataba la edil Pertegal en la exposición de su pregunta, la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández preguntó cuándo se iban a restuir los vinilos. La respuesta que se le dio es que se harían las consultas jurídicas pertinentes para que la reposición no fuera contra la ley de Concordia de la Comunidad Valenciana. El pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad de esta ley. Con este contexto, la edil de Cambiemos Orihuela preguntó directamente cuándo se van a reponer los vinilos del Rincón Hernandiano.

«La decisión corresponde a la Concejalía, y de momento no veo necesario el cambio», apuntó la edil

La respuesta dada por la edil de Vox era clara y sin dejar dudas del propósito y las intenciones. «Por el momento no van a cambiarse, ya que el recurso que mencionas [en referencia a la exposición de la edil de Cambiemos] solo ha sido admitido a trámite, pero no resuelto», indicaba la concejala de Cultura. Con esta primera respuesta se daba a entender que la decisión de restituir los vinilos quedaría supeditada a dicha resolución. Sin embargo, dada su conclusión, nada tiene que ver con lo que dicte el Tribunal Constitucional. La decisión está tomada y no hay margen de dudas. «En cualquier caso, la decisión corresponde a la Concejalía, y por el momento no veo necesario el cambio» señalaba la edil de Vox.

Imágenes sustituidas

En 2012, con motivo de las IX Jornadas del Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo, se colocaron 17 fotografías relacionadas con diferentes actos y eventos sobre la figura y obra de Miguel Hernández, y con ello la simbología republicana, como parte indisoluble entre esos dos aspectos del poeta, vida y obra. La Concejalía de Cultura, en la víspera de Nochevieja, retiró todos esos vinilos alegando que estaban «deteriorados» y los sustituyó por otros con elementos de la vida del poeta, pero sin ninguna referencia a su posicionamiento político.

