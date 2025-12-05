El cultivo de la alcachofa en la Vega Baja sigue creciendo y alcanza las 2.500 hectáreas

A. T. Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

El cultivo de la alcachofa en la Vega Baja mantiene el interés de agricultores. Sigue creciendo un año más la superficie cultivada de este producto identitario de la comarca. Para esta campaña, que con el tradicional corte oficial con el que se da inicio, la Vega Baja suma 200 hectáreas más respecto a la campaña anterior. Esto supone un incremento del 10 %. De este modo, sobre el terreno de la comarca, la superficie destinada para el cultivo de la alcachofa asciende a las 2.500 hectáreas. Estas cifras evidencian el incremento del interés de los agricultores por este cultivo a tenor de la comparativa de hace una década. En el 2015, la Vega Baja contaba con 1.562 hectáreas. Por esto, en los últimos diez años se han incorporado un millar de hectáreas. Son los datos ofrecidos por el presidente de la marca de la alcachofa de la Vega Baja del Segura, Antonio Ángel Hurtado, en el acto del corte oficial. El incremento del pasado año con el anterior fue ligeramente superior, con un 15% de aumento.

Hurtado, con otra campaña que registra incremento de superficie, remarca que «habla de un cultivo rentable, de agricultores que creen en el mismo y del trabajo colectivo que hemos hecho para situar a la joya de la huerta en el lugar que se merece». En este tradicional acto, que este año ha acogido una parcela de Daya Nueva, el protagonismo, al margen de la propia alcachofa, ha recaído como cada campaña en el padrino. Se trata de la persona escogida para realizar el corte oficial, que este año ha sido Antonio Galindo, quien hasta ahora preside la Asociación Alcachofa España. Igual de tradicional es la presencia de alcaldes, alcaldesas y ediles de la Vega Baja, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. Como representante de la Generalitat Valenciana ha asistido la directora general del Agua y Desarrollo Rural de la conselleria de Agricultura, Sabina Goretti.

«Mientras muchas personas disfrutan de sus vacaciones, en la Vega Baja hay miles de agricultores que cambian descanso por responsabilidad. En pleno verano ponen todo su talento al servicio de la tierra para que las plantas salgan adelante y hoy podamos disfrutar de este manjar. Ese trabajo silencioso es el que mantiene en pie un paisaje, una economía y una forma de entender la vida que nos define como territorio», señalaba Hurtado durante su intervención.

Por su parte, el padrino de esta campaña, Antonio Galindo, agradecía a la Asociación de la Vega Baja su trabajo y dedicación para poner a la alcachofa a los ojos de Europa, añadiendo que «los agricultores de la Vega Baja nos habéis enseñado a cultivar a la joya de la huerta, convirtiéndola en una referencia de calidad a nivel nacional y europeo». Las palabras de Goretti se centraban en el arraigo de este cultivo en la comarca señalando que «la alcachofa de la Vega Baja es la imagen de nuestra tierra, es paisaje, es cultura, es gastronomía. Un producto que mezcla riqueza, identidad y salud».

Referencia a nivel autonómico y nacional

La Vega Baja es la principal zona productora de la Comunidad Valenciana. A nivel nacional también se consolida como una de las referencias, al tener solo por delante a toda la Región de Murcia. Entre ambas zonas, representan el 50% de las exportaciones de alcachofas. Estas se dirigen principalmente a Francia, seguido de Italia, Reino Unido y Europa central. La presencia mundial se alcanza a través de la industria conservera.

Precisamente esta industria genera 1.000 puestos de trabajo. Sin embargo, en cuanto a empleos directos la campaña genera 5.000 puestos, según los datos ofrecidos por la Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura. A todos ellos hay que sumarles los entre 1.000 y 1.500 de empleos indirectos.

