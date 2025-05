La admisión en FP comienza sin la reconversión de El Palmeral de Orihuela

Antonio Trives Sábado, 24 de mayo 2025, 10:09 Comenta Compartir

Los primeros desajustes de cara al próximo curso en la ciudad de Orihuela ya se están evidenciando respecto a la transformación del IES El Palmeral en centro integrado de Formación Profesional. Ayer se abría el proceso de admisión a los ciclos sin que la Conselleria de Educación haya publicado la orden en la que se recoge dicha reconversión. Por tanto, desde la plataforma de afectados por la desaparición del IES El Palmeral alertan de que se podrá tramitar la admisión para un ciclo formativo, por ejemplo, del IES Las Espeñetas. Cuando llegue la orden de integrar todas las FP traerá consigo una serie de consecuencias, como que están tramitando una solicitud en un centro que en septiembre, en teoría, ya no lo impartirá, y deberán trasladarse al otro extremo de la ciudad.

Desde la plataforma califican esta situación de «improvisación». Alertan de que todavía no están planificadas de forma clara las obras que acometerán los centros educativos para asumir al alumnado de Bachillerato que ya no irá al IES El Palmeral. También avisan de que no está claro qué pasara con el aula destinada para el alumnado con necesidades específicas para el aprendizaje. Esta aula para educación Secundaria solo se encuentra en El Palmeral. En la plataforma indican que se suponía que se iba a ubicar en el IES Tháder, sin embargo, «no aparece en ningún sitio», en referencia a la resolución autonómica donde debería anunciarse o comunicarse. Ya no permiten, según la plataforma, que se matricule ninguna persona más. Estas dos cuestiones, la imposibilidad de matricularse y la ausencia de una resolución, van a provocar, según explican, que «si sigue así, en dos años dejará de haber esta aula». Cuestionan también respecto a qué se hará con los recursos educativos de las bibliotecas y el laboratorios de El Palmeral. Tampoco, añaden, está planificada la reubicación del alumnado de Primaria que ya no tiene vinculado a El Palmeral.

Con este contexto desde la plataforma reiteran la solicitud, tanto al gobierno local como autonómico, que se priorice una transición ordenada y que sea prioritaria la construcción de un nuevo IES antes de que El Palmeral se convierta en Centro Integrado de FP en exclusiva.