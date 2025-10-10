La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Saber competir

Si continúa en esa línea, Carlos Alcaraz será más y mejor recordado por su deportividad que por sus victorias

Tito Conesa

Tito Conesa

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:16

En el camino para ganar el último torneo tenístico de Roland Garros, Carlos Alcaraz, nuestro Carlitos, tuvo que eliminar a otro joven tenista que apunta ... alto, el estadounidense Ben Shelton, quien puso cara de no creer lo que estaba pasando cuando el juez de silla anunció que el punto que acababan de aplaudir a Alcaraz se le adjudicaba al americano ¡a petición de su rival! La grada había vitoreado en pie aplaudiendo un espectacular punto ganado por Alcaraz quien, desde el primer aplauso, negó con gestos ostensibles y le explicó al juez de silla que el punto no era válido porque cuando golpeó la bola no tenía sujeta la raqueta, sino que la había lanzado a la bola para llegar a ella.

