La rampa

De abajo a arriba

El consenso no surge por decreto. Requiere una cultura cívica que lo reclame y respalde

Tito Conesa

Tito Conesa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:14

Asistí a la conferencia que Alfonso Guerra dijo en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia, con la que ha quedado abierto el ciclo ' ... Pensar la democracia', una iniciativa que me parece muy loable en esta triste etapa política que vivimos en España, en la que la razón y la argumentación han sido sustituidas por el insulto, y la mentira ha sentado carta de naturaleza. El ex vicepresidente del Gobierno, a sus 85 años, sigue porfiando por la convivencia en democracia y cuenta el consenso que alcanzaron los líderes políticos de la época que, dicho sea de paso, tenían mucha más enjundia que los actuales y, por supuesto, más sentido de Estado.

