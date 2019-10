Señor presidente de la CARM

Eh tú, ¿es a mí?, sí a ti. Tú, que eres el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿eres capaz de decirnos a tus gobernados qué valores naturales poseía nuestro Mar Menor? (no vale sacar la chuleta). ¿Sabes, sin consultar a uno de tus múltiples asesores, qué figuras de protección lo deberían haber protegido?, ¿conoces las especies emblemáticas de nuestra laguna vaciada? A la cabeza te ha venido el langostino, que lo sé. Vamos a ver, algo más fácil ¿podrías decirnos algo de las especies invasoras? ¿O, solo las conoces si aparecen en la carta del restaurante?

¿Sabes que, mientras tú estabas admirando al Rey, aquí, tus gobernados, no podíamos contener las lágrimas viendo tantas vidas saltando a una orilla en busca de oxígeno y era en esa orilla donde encontraban la muerte?

¿Te has dado cuenta ya, te han dicho tus asesores científicos y técnicos que el Mar Menor, no es que haya colapsado, sino que ha dejado de existir?

Habrás leído, o te habrán soplado, que hace más de 30 años se viene advirtiendo que la gestión del territorio de la Región y del agua disponible en la cuenca del Segura, nos traería estos «lodos» (por supuesto que no son los de la DANA). Me parece un despropósito pedir ayuda a los pescadores que también llevan todo ese tiempo avisando.

Desde hace más de tres años, has dejado en manos de un comité científico el análisis del problema y la búsqueda de soluciones. Comité al que, por cierto, has ignorado en sus recomendaciones (las que te hayan podido llegar, bien sabes de dónde venían). Pero no deja de quedar bien que se anuncie, a bombo y platillo, que decenas de expertos están trabajando en el tema (ejercicio de escaparatismo ambiental), la gran mayoría de ellos con recursos propios.

Para que después no se me olvide, te felicito ahora por la creación de un comité técnico que evite las riadas (los milagros ¿existen?). Sin entrar en los perfiles que lo componen: «técnicos puros», ¿has oído hablar de las soluciones basadas en la naturaleza (SBN)? Si no lo has hecho, no te vendría mal conocer de qué va eso de los servicios ecosistémicos, o los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) contenidos en la Agenda 2030 y que, supuestamente, está desarrollando tu Gobierno en la Región. Como siempre, en este tema también, el resto de Europa nos lleva años luz de ventaja.

Tengo la impresión de que, para ti, la economía circular, el desarrollo sostenido, las 'smart city', etc., son expresiones que relacionas más con videojuegos cibernéticos que con la necesidad de un cambio de los paradigmas que rigen toda la gestión regional, con el fin de cumplir con el principio de subsidiariedad.

Señor presidente, creo que usted no se ha estudiado el temario de las oposiciones para ganarse el cargo que ostenta. ¿Ahora, una ley de protección integral? ¿de qué? Consulte a la comunidad científica, no sueñe con ella.

Abandone la flauta, póngase al día y vuelva en otra ocasión. El pueblo murciano, y sobre todo el medio natural que nos queda en condiciones, se lo agradecerán.