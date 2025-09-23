El terremoto como síntoma

La mayor parte de la energía que se genera en un terremoto no va a hacer temblar el suelo. Cerca del 90% se convierte en ... calor en las profundidades de la tierra. Lo ha probado ahora una investigación de esas que de vez en cuando vienen a corroborar lo que todo el mundo ya se huele: que puede haber microplásticos en cualquier lugar imaginable, que las pantallas embrutecen o, como en este caso, que lo que vemos es solo una pequeña fracción de lo que ocurre.

En la vuelta a la normalidad tras el verano, son muchos los problemas que salen a flote de esa forma: asomando como un síntoma de algo más extenso. Más o menos por estas fechas aumentan cada año los impagos de los alquileres, se registra el mayor pico de peticiones de divorcio y surge algún asunto nuevo en el debate público que levanta especial polvareda, sobre todo por la vuelta de la actividad política y de sus altavoces. El último en llegar se ha centrado en los problemas que en 2024 experimentó el sistema de pulseras antimaltrato del Ministerio, debido a un error en la migración del servicio a la nueva adjudicataria.

Cuando la Fiscalía alertó en su memoria anual de que la incidencia en el volcado de datos había generado un vacío de varios meses que derivó en varios sobreseimientos provisionales y absoluciones judiciales, la sacudida no asustó tanto por lo que movía como por lo que podía esconder.

Mientras la discusión entre Gobierno y oposición se centra ahora en si fueron muchos o pocos casos, algunos de los que vemos la situación desde la distancia nos sentimos más alarmados por la posibilidad de que el error, mayor o menor, no sea más que el indicio de algo bastante peor. No preocupa tanto que se produzca un fallo en la custodia de los registros de esta protección tan esencial para las víctimas, que ya es de extrema gravedad, como lo que el fallo parece revelar sobre la forma en que la Administración acostumbra a delegar la gestión de cuestiones esenciales en terceros sin establecer mecanismos de control ni de garantía suficientes.

En la Región de Murcia, la Fiscalía ha alertado de los errores de precisión que sufre el sistema desde la entrada del nuevo proveedor y de otros problemas como la falta de cobertura en zonas rurales.

Las víctimas merecen una revisión del sistema, porque ha demostrado que funciona, pero no puede permitirse áreas de sombra. No olvidemos que, cada vez que una de estas mujeres tiembla, deja ver solo una parte del terror que lleva dentro.