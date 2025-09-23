La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El terremoto como síntoma

Si salimos de esta ·

El sistema de pulseras antimaltrato ha demostrado su utilidad y hay que garantizar que no tenga ni una zona de sombra

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:25

La mayor parte de la energía que se genera en un terremoto no va a hacer temblar el suelo. Cerca del 90% se convierte en ... calor en las profundidades de la tierra. Lo ha probado ahora una investigación de esas que de vez en cuando vienen a corroborar lo que todo el mundo ya se huele: que puede haber microplásticos en cualquier lugar imaginable, que las pantallas embrutecen o, como en este caso, que lo que vemos es solo una pequeña fracción de lo que ocurre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  5. 5

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  6. 6

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  7. 7

    Pequeñas bodegas para grandes vinos: la artesanía de la viticultura en la Región de Murcia
  8. 8

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda
  9. 9

    Un incidente de dos helicópteros en la Región ayudó a mejorar la lucha aérea contra el fuego en España
  10. 10

    La dificultad para renunciar al coche frena el cambio en la movilidad en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El terremoto como síntoma