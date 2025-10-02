La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ventana abierta al tercer sector

Viviendas asequibles, pero también accesibles

Rosa Cano
Jueves, 2 de octubre 2025, 01:11

Esta semana se anunciaba por parte del Gobierno regional un decreto ley para la promoción de viviendas asequibles, sobre todo pensando en los jóvenes de ... la Región de Murcia, que a día de hoy tienen muy difícil el acceso a las mismas debido a una realidad insostenible, la exclusión residencial que afecta no solo a la población joven, sino a otros perfiles que deben ser tenidos en consideración. Es necesario que la promoción de viviendas asequibles alcance a las diferentes realidades y también habría que poner el acento en que además sean 'accesibles'.

