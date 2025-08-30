La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz EP

Pasmoso

En diagonal ·

Dice Alcaraz que se ha empezado a interesar por la moda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:00

Dice Alcaraz que se ha empezado a interesar por la moda. McEnroe ha dicho de él este US OPEN que es el chico con más ... talento que ha visto en una pista. Más que Federer, Nadal o Djokovic. También que Rod Laver o Sampras. Que le resulta pasmoso. Pero de lo que más se ha hablado es del rapado (agradezco que, ya que el modelo para este torneo era sin mangas, se rapara también la pelambrera axilar). También se habla del polo de Almodóvar, de Prada, en su vídeo sobre Gaza. Como se habló del reloj de Muñoz Molina predicando la escasez. Un reloj barato según Elvira Lindo, pese a lo que dijera Grok, la IA de X (con perdón). Paso a menudo por la tienda de Loro Piana en Ortega y Gasset y casi nunca veo a nadie. Un día vi salir a Almodóvar, como Alfonso Sánchez vio salir de Hermès a Greta Garbo. Almodóvar se pone lo que quiere y puede. Hasta los plumas que le hacen gordo. Todo caro. Es pasmoso que alguien crea que la izquierda tiene voto de pobreza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo
  2. 2 Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  3. 3

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026
  4. 4 Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento
  5. 5 Reabren el túnel de Ronda Norte en Murcia tras cerrarlo por la inundación de un carril
  6. 6

    El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga
  7. 7 Desmantelado un narcopiso de gran actividad en Murcia
  8. 8

    Así se preparan los bomberos forestales de la Región de Murcia para los incendios: más de 250 al pie del cañón todo el año
  9. 9 Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza
  10. 10

    Otro trámite superado para ampliar la protección de la Fábrica del Salitre de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pasmoso

Pasmoso