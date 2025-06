Jóvenes y sobradamente tontainas

La única manera de que no te mate tu marido, tu novio, tu exmarido o tu exnovio es no tener marido, novio, exmarido o exnovio

Puede que no sepamos si EE UU ha destruido con su ataque la capacidad nuclear iraní. Trump dice una cosa y Jamenei otra. Y además ... hay informes americanos que hacen dudar. Pero es difícil dudar de que los hombres matan a las mujeres. En Irán, en EE UU o en España. No podemos decir que no lo veamos en los periódicos (vale, no los lees) o en la televisión. ¿Hay algún complot para hacernos creer que los hombres matan a las mujeres? Nunca va a existir el riesgo cero. La única manera de que no te mate tu marido, tu novio, tu exmarido o tu exnovio es no tener marido, novio, exmarido o exnovio.

Puede uno dudar de la necesidad, eficacia y constitucionalidad de la Ley Integral de Violencia de Género. Es constitucional porque hicieron la vista gorda con el art. 14 de la Constitución. Y claro que hubo mucha política en esa constitucionalidad. Pero negar que existe la violencia de los hombres contra las mujeres es de tontainas. De jóvenes tontainas.

