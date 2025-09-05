La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Salvador Illa y Carles Puigdemont se saludan en Bruselas. AFP
En diagonal

Qué creerse

Todos podemos ser víctimas de una estafa. Nos creemos muy listos, pero los malos afinan cada vez más

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:01

Todos podemos ser víctimas de una estafa. Nos creemos muy listos, pero los malos afinan cada vez más. Que si mensajes de Correos o de ... empresas de mensajería porque faltan datos. Que si mensajes de tu banco (con logo y todo). Aunque de momento no hayamos picado (todo se andará), tememos por nuestros mayores. Porque sean más crédulos ante tanto intento de engañarnos. Miren ese santero detenido en Pontevedra que ofrecía a sus clientes un pack que incluía hierbas y una relación sexual con él porque un espíritu las poseía y a través de su cuerpo podía curarlas. No lo hacía con todas, sólo con las que consideraba más vulnerables. El asunto partió de la denuncia de una víctima. Imagínense creerse que te van a sanar con un pinchito, que diría Amador en 'La que se avecina'. Imagínense creerse que al 80% de los españoles le parece bien la foto (lo que implica la reunión) de Illa con Puigdemont, como dice Albares. Calla, que a lo mejor es cierto.

