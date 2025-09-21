La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gaza y nuestras miserias políticas

No es tolerable que el Gobierno de nuestro país haga dejación de funciones

Germán M. Teruel Lozano

Germán M. Teruel Lozano

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:19

Esta semana, la Comisión internacional independiente sobre los territorios palestinos ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha hecho público un ... destallado informe jurídico sobre las conductas de Israel en Gaza. Su conclusión es demoledora: al matar, al causarles lesiones graves, al someterles deliberadamente a condiciones de vida inhumanas, incluida la hambruna, y al imponerles medidas destinadas a impedir la natalidad a los palestinos, las autoridades y las fuerzas israelíes están perpetrando actos genocidas definidos en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948, realizados con un dolo específico genocida que busca acabar con el pueblo palestino asentado en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  2. 2

    El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»
  3. 3

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  5. 5 Hospitalizado tras ser golpeado por una avioneta que daba marcha atrás en el aeródromo de Totana
  6. 6

    Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU
  7. 7 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  8. 8 Qué ocurre con las cuentas bancarias de una persona fallecida: estos son los pasos que debes seguir
  9. 9 Amenaza de corte de luz en una veintena de edificios municipales de La Unión
  10. 10 El camino de hierro que trajo la modernidad a la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gaza y nuestras miserias políticas