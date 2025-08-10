La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Héroes estivales

Primero de Derecho ·

Me parece importante, inspirador, cuando alguien no se conforma, no consiente que las cosas se hagan mal, y se levanta para luchar con lo que pueda por lo que cree

Gabriel Macanás Vicente

Gabriel Macanás Vicente

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:13

En verano cambian hasta las noticias, quizá para poder descansar de la realidad tanto como de la cotidianidad. Tienden a abundar historias más concretas, más ... pequeñas, más humanas. Leía ayer aquí mismo la historia de un ascensor y, acaso intentando adoptar también yo un tono más estival, ha cambiado mi tema de esta semana. En resumen: la mayoría de una pequeña comunidad de vecinos al lado de la Catedral, coherentes con el constante desprecio histórico de Murcia hacia su propio patrimonio, decidió deshacerse de uno de los últimos ascensores art decó originales que quedaban en la ciudad. Todo ello, claro está, con la necesaria colaboración de la Administración para la destrucción del patrimonio histórico y cultural de la que es responsable, con sus retrasos e inacción. Hasta aquí puede parecer una anécdota más. Irrelevante más allá de la curiosidad de si, siendo un caso local, conocemos a alguno de los involucrados. A fin de cuentas, los ascensores históricos siempre quedan mejor en Barcelona o Madrid que en Murcia. Lo que me importa, sin embargo, es la lucha de unos pocos vecinos por ese ascensor. La lucha por defender lo justo, lo bueno, que hacen pocos. Y me importa porque esa es la única lucha real, la única que se puede ganar, y la única que se gana para todos.

