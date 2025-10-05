Casas para todos

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Primero de Derecho

Gabriel Macanás Vicente

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:23

El pasado domingo, López Miras anunció que el lunes presentaría un decreto que el jueves aprobará. En suma, según lo publicado, se construirán 25.000 ... viviendas para jóvenes en los próximos cinco años. Todo, obviamente, muy urgente y ágil ahora, para que justo pueda parecer estar a punto de empezar a construirse en las próximas elecciones. No hacía falta apresurarlo en los últimos veinte años que, desde 1995, lleva gobernando en Murcia el PP. Entre las 184.000 viviendas ilusorias que Sánchez prometió hace casi dos años, y estas 25.000 nuevas viviendas fantasma, no vamos a tener suficientes albañiles imaginarios para poder construirlas todas a la vez.

