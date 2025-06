Todo está perdonado, Pedro. Desde la primera partícula de desfachatez, el big-bang de la deshonra, hasta los últimos desfalcos ejercidos bajo tu sombra. Los ... engañados te perdonan y aprenden que caer en la primera mentira es humano, pero acostumbrarse a ser engañado ya es patológico. Te perdonamos estos doce años en los que España se ha convertido en un 'reality', en un experimento demencial, de crisis en crisis, donde la ambición personal está por encima de la estabilidad del país.

Te perdonamos haber estafado al sistema educativo. Haber plagiado una tesis doctoral que te han escrito. Te perdonamos incluso que hayas estudiado en la Universidad privada, tú que pretendes limitar ahora la libertad del estudiante para elegir su centro de enseñanza. Te perdona Irene Lozano por haber puesto tu nombre en la portada de dos libros que ha escrito ella. Te perdona Antonio Machado por haber dicho que nació en Soria. San Juan de la Cruz, por haber puesto en su boca palabras de Fray Luis. Te perdonan los intelectuales que te apoyan en manifiestos, aunque esos están deseosos de perdonarte cada vez. Te perdona la Complutense, por haber convertido a tu mujer en la prueba evidente de que la Universidad Pública sirve al nepotismo, y no a la excelencia. Te perdona aquella oficina fantasma de Badajoz que tu hermano ni siquiera sabe dónde está. Te perdonamos por malversar el CIS y Correos.

Te perdonamos la política migratoria, que prometieses fronteras abiertas frente al Aquarius y luego cerrases los flujos ante el efecto llamada. Después de la foto, volvieron las patrullas costeras, los hacinamientos en los centros de internamiento. Volvió la valla de Melilla. Te perdonan los que saltaron aquella noche de 2022 y murieron entre concertinas y balas de soldados marroquíes. Te perdonan los guardias civiles que miraron los cadáveres caer del lado español y tu ocultamiento sobre el caso. Te perdonan los saharauis, por haberlos abandonado a su suerte histórica y famélica, por haber cambiado la política exterior española sin haber pasado por el Congreso. Viva Palestina Libre pero sobre el Sáhara mejor que caiga una tonelada de silencio. Te perdonan también, aunque estén solos, a merced del rey de Marruecos.

Los honrados te perdonan que siempre te pongas del lado de los delincuentes. Las víctimas de ETA te perdonan los pactos con Bildu, con los herederos de sus asesinos. Te perdonan que tengas más voluntad de acuerdo con esta gente cuyas manos están manchadas de sangre que con los enfermos de ELA. Te perdonan que prometieses no traspasar nunca esa línea roja y que ahora te montes en ella para seguir respirando. Te perdonan que utilices el pasado como una trinchera más donde sacar el odio de la sociedad, que olvides los muertos recientes y ensalces los pasados, en tu juego macabro de supervivencia.

Te perdonan los presos a los que no has indultado porque no tienen el poder de sujetarte al colchón de la Moncloa. Te perdonan los catalanes a los que has abandonado, cuyo único gesto ha sido cumplir la ley, estar al lado de la Constitución. Te perdonamos los indultos para comprar un Gobierno. Te perdonamos la amnistía para pagar esta agonía de legislatura. Te perdonamos la reforma del código civil para borrar la malversación de los que robaron contra el interés común. Te perdonan los andaluces que hayas revertido una sentencia judicial que condenaba todos los desfalcos de los ERE. Te perdonan los que no consumen putas y cocaína. Te perdona el ser humano que acepta que en este país delinquir se ha convertido en una cadena de favores, siempre que lleve tu nombre en los labios.

Te perdona la Justicia por los pisoteos continuos. La Fiscalía, a la que has convertido en un brazo ejecutor de tu venganza. Te perdona la Abogacía del Estado, cuyo titular cambiaste para ajustar a tus deseos la sentencia del 'procés'. Te perdona el Constitucional por haberlo convertido en un arlequín a tu servicio. Los jueces, por su persecución. La UCO, por la fontanería. Te perdona la Guardia Civil, por mermarlos en su lucha contra el narcotráfico. Te perdona RTVE por haber rebajado lo público al servilismo. Los valencianos perdonan tu soberbia y cálculo político, con el agua al cuello. Los pobres tiene que repartir perdones hacia todos lados.

Los militantes socialistas te perdonan que amañaras las primarias en 2014, que intentases colar una urna llena de votos en el Congreso Extraordinario de 2016. Madina y Susana Díaz te perdonan. Tus votantes te perdonan la esquizofrenia de cambiar de opinión diariamente. Te perdonan cientos de alcaldes que marcharon por el sumidero de la historia solo por poner su imagen junto a la tuya. Te perdona Fernández Vara, aunque a él le hayas comprado su perdón. Y su silencio. Y Page, que se hace el ofendido. Te perdonan las feministas por promover la ley que soltó a cientos de violadores a la calle. Te perdonan también por enchufar en puestos públicos a las prostitutas de Ábalos y Cerdán. Jéssica y Mikaela.

Todo está perdonado, Pedro. Los Aldamas y Leires con los que has llenado España. El asalto a la inteligencia. La más absoluta de las derrotas como Estado de derecho.