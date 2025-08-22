La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El honor de un barman

Miquel Escudero

Miquel Escudero

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:18

En su documentado libro 'Cabaret Iberia', Alfonso Domingo se refiere a un muchacho que debió hacer el servicio militar en África. Fue hace más de ... un siglo, en la época del Desastre de Annual (donde, en pocos días, murieron más de diez mil soldados españoles). Este joven entró como soldado raso y, dos años después, salió como sargento. Se había hecho muy popular entre los oficiales por prepararles cócteles en la misma línea de batalla. No se trata del 'catering' para una celebración, sino de las bebidas, por lo general alcohólicas, en las que se mezclan diferentes ingredientes: licores y zumos. Combinados para cada hora del día y de la noche, pueden adecuarse al estado de ánimo del degustador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo intento de veto de Vox a un rezo islámico en Las Torres de Cotillas
  2. 2

    El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS
  3. 3 Dimite Antonio Merino como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra
  4. 4

    La zona del soterramiento en Murcia ganará decenas de plazas de aparcamiento este otoño
  5. 5

    Iban Markitz: «Asier Goiria es un espectáculo; es un referente y un escudo para mí»
  6. 6 La curiosa estrategia de un centro de salud de Murcia para distraer a los niños en las consultas: «Qué maravilla»
  7. 7 La Academia General del Aire espera a la Princesa Leonor en un curso con más alumnos y aviones
  8. 8 Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea
  9. 9

    Las obras del Espalmador, en Cartagena, avanzan con el soterramiento de las tuberías y el cableado
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El honor de un barman