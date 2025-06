Alas para volar

El cielo amaneció con ese azul vivo de junio sobre las riberas del Mar Menor. Era el escenario perfecto para celebrar Aire 25, un festival ... aéreo muy especial que reunió a miles de personas, en un homenaje lleno de emoción y estruendo, para conmemorar los 40 años de la creación de la querida Patrulla Águila del Ejército del Aire. Y también para despedirla, en un vuelo que dejó su último rastro blanco sobre el firmamento, reemplazados sus clásicos aviones, en una celebración vivida como una fiesta aérea de gratitud, memoria y precisión.

A lo largo de la mañana se sucedieron maniobras, exhibiciones y vuelos con una exactitud que sólo se alcanza con entrenamiento, esfuerzo y trabajo en equipo. En esa atmósfera se tejió un tapiz de técnica y arte, con el cielo como lienzo. Abrió la jornada el tradicional salto paracaidista, portando la bandera nacional. Aviones de distintas generaciones y países mostraron la capacidad de una aviación militar moderna, con demostraciones de rescate, vigilancia, control aéreo y, por supuesto, las acrobacias de aviadores franceses, suizos, italianos, británicos, que quisieron sumarse a la despedida. El rugido de los Harrier, F-18 y Eurofighter perforaba el aire con ese estremecedor zumbido que no solo se escucha, se siente en el pecho. El contrapunto sonoro a una exhibición que fue una lección en tiempo real sobre lo que significa actuar con rigor, sin margen de error. Eran sinfonías de metal y viento, coreografías de precisión y riesgo, ejecutadas por quienes hacen del aire su morada. Detrás de cada maniobra arriesgada, cada giro, cada formación, hay una conjunción exacta entre diseño, ingeniería y pilotaje. Nada se deja al azar, todo se comprueba, se repite, se memoriza y se respeta. El resultado es un sistema que no admite improvisaciones, en una conjunción entre tecnología e intervención humana desplegada con exigencia máxima. Una enseñanza que se disemina más allá del mundo del aire. Porque ese mismo espíritu, esa fijación por el detalle, ha cruzado las fronteras de la aviación para inspirar otros campos. Como la medicina, desde hace años se siguen en ella listas de comprobación sistemáticas, protocolos de verificación y una escrupulosa atención a los detalles. No como un guiño superficial, es una necesidad vital como forma de reducir riesgos, aplicado con éxito en quirófanos y plantas hospitalarias. Incluso en tareas aparentemente sencillas, como la higiene de un paciente encamado o su correcta alimentación, seguir pasos estrictos reduce errores y complicaciones como infecciones o caídas. Ese método de trabajo, que algunos podrían considerar frío, rígido en extremo, genera la satisfacción del trabajo bien hecho, la misma que acompaña al piloto tras ejecutar maniobras complicadas, hasta que aterriza con precisión Se trata de aplicar a lo cotidiano la exigencia de quienes, allá arriba, no pueden permitirse el más mínimo fallo.

La medicina no sólo se ha nutrido de la aviación para mejorar su práctica diaria, ahora se enfrenta a retos que plantean moverse, literalmente, fuera del planeta. La medicina espacial es un campo emergente que estudia cómo adaptarse a un entorno radicalmente distinto. En gravedad cero, el cuerpo humano pierde masa muscular y densidad ósea, los fluidos se redistribuyen, el sistema inmune se altera. Sobre estas condiciones extremas trabaja esa medicina aeroespacial de un mañana que es realidad actual. En un campo de investigación y desarrollo que, como la aviación, exige imaginación y rigor.

Dirigir la mirada hacia el cielo ayuda a entender mejor lo que hacemos aquí abajo. La Patrulla Águila ha representado durante cuatro décadas la destreza de nuestros pilotos, un ideal de coordinación, esfuerzo y compromiso. En este vuelo final sobre las playas de Santiago de la Ribera acariciaron el cielo que la vio crecer, con precisión, con estilo, con corazón. Sus vuelos han sido más que acrobacias, ejemplos visibles de lo que se puede lograr cuando se trabaja con minuciosidad. Ha sido una manera de reconocer que ciertos valores siguen vigentes, aunque cambien los tiempos y las tecnologías, en una ceremonia del adiós como celebración.

A la pasión por hacerlo bien, a la disciplina como vía hacia la belleza, al trabajo invisible que hace posible los segundos de asombro. Desde el suelo, los espectadores miraban al cielo con una mezcla de admiración y gratitud. Porque volar no es solo cuestión de motores ni de alas. Es, ante todo, una cuestión de actitud. De escudriñar hacia lo alto y no conformarse con lo posible. De hacer del deber una forma de arte. Y del arte, una manera de servir. Trazar figuras en el aire dibuja belleza y nos recuerda que, a veces, el ser humano en sus desempeños también puede volar con sentido.