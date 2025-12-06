La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Fernández Egea, 'Frasquito', presidente de la Asociación Cultural L'Ajuntaera. Vicente Vicéns / Agm

¡Gracias, Frasquito!

La Vereda del Capitán ·

Su empeño en reivindicar una Murcia mucho más auténtica es formidable

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:04

Frasquito Fernández Egea escribe historias que bien podrían ser cuentos con los que dejar embobado o pasmado a ese lector interesado al que interpela. Es ... admirable que alguien quiera sorprendernos, y Frasquito, hombre con memoria que, además, hace uso de ella con buenas intenciones, se colgaría medalla en cualquier competición de juegos malabares. El presidente de la respetable Asociación Cultural L'Ajuntaera podría haberse tumbado a la bartola y dejar que arrearan los que vinieran detrás, pero hay en Frasquito algo que le bulle y que a todos nos conmueve, que no es más que ese empeño suyo en no olvidar una Murcia auténtica y digna de aprecio y estima que ya solo puede ser revivida en libros, pinturas y fotografías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  2. 2 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  3. 3 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6 Hallan armas de guerra en la casa de uno de los acusados del doble crimen de Lorca
  7. 7

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao
  8. 8

    Terremoto en el sector de streaming: Netflix compra HBO Max
  9. 9 Viaje en globo aerostático gratis: esta es la localidad de la Región de Murcia donde podrás montar gratis este sábado
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¡Gracias, Frasquito!

¡Gracias, Frasquito!