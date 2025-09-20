Fulgencio Saura Mira ha vivido

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Vereda del Capitán

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:15

Fulgencio Saura Mira (Murcia, 1938) empezó a trabajar con Saura Pacheco (1905-1999), su padre, quien hizo vida de sastre aunque, sobre todo, se dedicó ... a la pintura y, especialmente, a la acuarela, siguiendo los pasos de Ceferí Olivé i Cabré. Saura Mira todavía se imagina, a veces, como aquel niño que cargaba con los bártulos de pintar por morerales y bancales primorosos donde su maestro empieza a inculcarle, de la manera más natural, un sentimiento de admiración por la huerta; si no como reino onírico, entonces todavía con originales rasgos de su hipnótica biodiversidad, hoy devastada, sí como territorio con todas las posibilidades estéticas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

