La actriz, cineasta y fotógrafa alemana Leni Riefenstahl murió a los 101 años en 2003. En la imagen, en el rodaje de 'Tierra baja' en 1940.
La Vereda del Capitán

No era tan inocente Leni Riefenstahl

Andres Veiel desmonta en un documental su empeño en alejarse del nazismo

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:16

Leni Riefenstahl se sentía capturada por una fuerza magnética al referirse a Hitler. Con el tiempo hará muecas, vociferará y perderá los papeles cuando le ... pregunten por el supremacismo nazi. No se cansarán, fue cuestionada hasta el fin de sus días. El documental 'Riefenstahl', disponible en Filmin y Movistar Plus+, refuta las historias fabricadas por Riefenstahl a lo largo de las décadas y desmonta su incoherente y agrietada estrategia para desvincularse del régimen que planificó el exterminio de millones de judíos, gitanos y otras minorías.

