Desafíos de salud pública: la miopía

La prevalencia de la miopía –defecto refractivo que hace que veamos mal de lejos– ha crecido de forma alarmante en las últimas décadas. En las ... personas miopes el ojo es más grande de lo habitual, de forma que la luz que entra en el globo ocular se enfoca en un punto por delante de la retina, en lugar de en la propia retina, causando así la visión borrosa para objetos lejanos.

El estilo de vida moderno, con menos horas de exposición solar, menos tiempo al aire libre y más horas frente a dispositivos (móviles, tabletas, ordenadores, televisión...), ¿está cambiando la morfología de las estructuras oculares, aumentando el tamaño del globo ocular y, por tanto, haciéndolo más miope?

Dos teorías nos sirven para contestar esta pregunta. La primera está asociada principalmente a la teoría evolutiva de Lamarck y su idea de que «la función hace al órgano». Dicha teoría sugiere que los cambios ambientales pueden generar nuevas necesidades en los seres vivos, y esto, a su vez, puede llevar a cambios en sus estructuras corporales llegando incluso a modificar los órganos existentes.

Esta teoría evolutiva fue superada por la de Darwin, o teoría de la selección natural, que supone que los cambios que se mantienen en la naturaleza y se heredan son aquellos más ventajosos para el individuo en un determinado momento. Yo, que padezco de miopía, les explico a mis pacientes que en la época prehistórica no existían miopes porque nos comían los dinosaurios, simplemente no los veíamos... selección natural.

Dejando al margen las teorías lamarckianas o darwinianas, es verdad que la miopía ha alcanzado proporciones epidémicas en muchas regiones del mundo. En el siglo anterior la miopía era considerada como un problema de salud pública menor, hoy afecta a más de 2.600 millones de personas y, según la OMS, se estima que para el año 2050, el 50% de la población será miope y casi el 10% tendrá alta miopía. Este fenómeno se observa especialmente en regiones urbanas de Asia, donde la prevalencia actual supera el 80% en adolescentes. Por todo esto, es importante diseñar estrategias de prevención e intervención en etapas iniciales del desarrollo, la infancia y la adolescencia, ya que es cuando está en crecimiento el globo ocular.

Aunque la genética es importante en el desarrollo ocular y tener padres miopes aumenta el riesgo de miopía, el ambiente puede marcar la diferencia en su aparición y progresión. Así, en la prevención primaria de la miopía en la etapa de desarrollo ocular dos hábitos han demostrado ser sumamente eficaces: pasar más tiempo al aire libre, con exposición solar, y regular el uso excesivo de pantallas y actividades de visión próxima en edad escolar.

Otros hábitos visuales para tener en cuenta son utilizar una iluminación adecuada al estudiar, con luz natural si es posible; mantener una distancia de lectura de 35 cm; practicar descansos regulares durante la lectura, aplicar la regla 20-20-20 (cada 20 minutos, mirar a una distancia de 20 pies –6 metros–, durante 20 segundos); realizar una dieta equilibrada, evitando alimentos procesados, rica en frutas y verduras coloreadas (beta-carotenos), frutos secos (vitamina E, magnesio, hierro, selenio y zinc) y pescados azules (ácidos grasos omega-3), entre otros alimentos, y promover un sueño de calidad de mínimo de 9 horas en niños. Todo esto contribuye a la salud visual y al desarrollo ocular adecuado disminuyendo el excesivo crecimiento axial del ojo.

Por supuesto, en los niños antes de los 7 años se requieren, además, revisiones oftalmológicas para valorar si precisan tratamientos complementarios tanto farmacológicos, como el colirio de Atropina a dosis bajas, como no farmacológicos, con lentes de contacto de desenfoque periférico o con lentes de ortoqueratología. Ambos tratamientos han demostrado que ayudan a ralentizar el desarrollo del ojo y, por tanto, de la miopía entre un 30 y un 80%.

La miopía, especialmente en su forma patológica (mayor a 6 dioptrías), representa una causa emergente de discapacidad visual evitable ya que incrementa el riesgo de otras patologías oculares como glaucoma, desprendimiento de retina, maculopatías o atrofias coriorretinianas entre otras. Su creciente prevalencia en todo el mundo exige una respuesta multidisciplinar con la implicación de profesionales sanitarios, oftalmólogos, optometristas y pediatras que incluya educación visual y prevención en la infancia.

En la Región de Murcia contamos con una elevada media anual de horas de sol, ofreciendo un entorno natural para fomentar actividades al aire libre en edades tempranas. Con su huerta y su alimentación mediterránea, promueve hábitos nutricionales saludables y con un acceso equitativo a la atención sanitaria, liderada por el Servicio Murciano de Salud, reúne las condiciones ideales para afrontar el desafío de la miopía.

Dicho lo cual, la miopía, como visión borrosa del mundo exterior no ha impedido que grandes genios de la humanidad miopes como Kant, Joyce, Proust o Borges desarrollaran una mirada profundamente nítida hacia lo invisible: el pensamiento, la creación o la introspección. Así, Homero (en griego significa 'el que no ve'), poeta y autor de la 'Ilíada' y la 'Odisea', era ciego, pero en sus obras narró paisajes, ciudades o batallas que otros no podían ni imaginar. Tiresias, el adivino ciego de la Odisea, no necesitaba ojos para ver el destino. Hoy, en pleno siglo XXI, es fácil ver el destino que nos espera, millones de personas perderán la capacidad de ver de lejos por una epidemia silenciosa: la miopía.

En el mundo antiguo –homérico o jurásico– ver bien no era un lujo, era cuestión de supervivencia. Por suerte hemos evolucionado y hoy en día la miopía ya no es sentencia de muerte ni de extinción. ¡Ahora simplemente buscamos nuestras gafas por la casa...! que ya es bastante reto matutino.