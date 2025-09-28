La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aznar, otra vez

¿Tiene el PP dos almas? ¿O, por el contrario, el alma del PP sigue siendo Aznar?

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:24

El fin de semana pasado, el secretario general del PSOE, y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tiró a la yugular del PP. En un ... discurso público, y a propósito del genocidio de Gaza, vino a decir que el camino del PP lo trazan tres 'A': Aznar, Ayuso y Abascal, en el sentido de que las palabras de estas tres personas se aproximan más a las excusas de Netanyahu que al general sentimiento de rechazo que experimenta el pueblo español en relación a lo que se está haciendo con el pueblo palestino. Estas palabras de Pedro Sánchez han sembrado el desconcierto entre las filas del PP. ¿Serán verdad?

