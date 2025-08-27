La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Valentín Contreras.

Te has ido, Valentín Contreras

Juan Cano Conesa

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:22

Descansa en paz. Sé que para toda tu familia, la ausencia sonará como un eco persistente que repite tu nombre dentro del pecho. Me consta ... que también retumbarán los sentimientos de tantos compañeros como dejas. Las ondas se han quedado huérfanas, enlutadas y aporreadas por un zarpazo de mala suerte, por un golpe inoportuno y sin sentido. A quienes te han conocido y admirado (¡tanta gente!) solo les resta abrir sus ojos de mochuelo y lamentar, por entre la humedad de sus miradas, el agujero negro que has dejado en tantos y tantos alientos lastimados. Has sido un compañero y un jefe ejemplar. Siento, sentimos que te hayas ido tan rápido y maldecimos la premura inexorable con la que se vació tu estancia en el mundo. Tiempo tendrá el tiempo de poner las cosas en su sitio, de expresar a los cuatro vientos de nuestra región que fuiste un pedazo insustituible de honradez en la cadena SER, primero, y que fundaste y dirigiste la emisora de ONDA REGIONAL DE MURCIA después. Dije hace muchos años (La verdad, 19 de febrero de 1995, pág. 21), que tu gestión fue una plataforma de tolerancia, libertad, independencia y buen gusto. Pero ahora lo único que se me ocurre es proclamar la incredulidad de quienes hemos compartido contigo trozos de tiempo y el desamparo en que nos quedamos en esta porción de planeta llamada Murcia. «Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo», escribió John Donne. Una parte del todo ha sido mutilado.

