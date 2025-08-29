La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Con hache minúscula

La relación del ciudadano con las administraciones locales, regionales y estatales ha ido sufriendo un gran deterioro en detrimento del primero

Juan Antonio Gil Melgarejo

Juan Antonio Gil Melgarejo

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:13

Estarán de acuerdo conmigo en que, cuando se habla de hechos históricos acontecidos a lo largo de los siglos, esa descripción y narración de la ... historia se escribe con h mayúscula: Historia del arte, Historia de las religiones, etc. Sin embargo, los acontecimientos y vivencias de nuestro día a día, que es nuestra verdadera y personal historia en donde se cruzan los problemas y cuestiones resueltas y las que hay que resolver, porque son las que verdaderamente nos preocupan por su cercanía e inmediatez, esas se escriben con h minúscula, expresando así su importancia secundaria, si se las compara con las macronoticias que se generan ese día y que son objeto de atención y difusión por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, pienso que al ciudadano de a pie, a usted, a mí, nos interesa nuestra historia diaria que se escribe con h minúscula. Nos interesa y queremos que las administraciones y organismos públicos y privados den solución a nuestros problemas reales, que no tienen la categoría de macronoticias. Esta es la razón del título de este artículo.

