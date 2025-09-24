La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La viñeta de Puebla (24-09-25)

José Manuel Puebla

José Manuel Puebla

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:12

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  5. 5 Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros
  6. 6 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  7. 7

    El Cartagonova: un estadio del tercer mundo
  8. 8 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  9. 9 El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
  10. 10

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La viñeta de Puebla (24-09-25)