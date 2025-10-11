La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La oportunidad de una alianza

El fundador del gigante turístico Pablo Piñero siempre quiso implicarse con su tierra. Su hija Encarna, CEO Global del Grupo, llega el martes a Murcia

José Antonio Ruiz Vivo

José Antonio Ruiz Vivo

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:33

Matrona. Perdona que te diga, pero tú ya sabes cómo somos en esta Murcia, qué hermosa eres, cuando nos obstinamos en poner otros bueyes por ... delante de nuestros reyes, afectados, como seguimos estando, por ese síndrome de nuestra Matrona de El Almudí, que refleja la histórica hospitalidad de esta tierra, albergando en su regazo y dándole el pecho al mamoncillo ajeno mientras que desatiende al propio. Nuestro histórico afán por acoger y valorar al extraño y regalar indiferencia al paisano por muchos méritos que este atesore. Algunos han visto en la actitud de la Matrona una muestra de caridad desde que la esculpiera Hernando de Torquemada poco más de cinco siglos atrás. La caridad, queridos exegetas, empieza por uno mismo.

