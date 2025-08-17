La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Otoño en Alaska

En esta fecha de la cumbre Trump-Putin es el lugar más imborrable del mundo

José Antonio Martínez-Abarca

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:19

En las calles de Anchorage lo normal es que atropelles a algún esquimal borracho en un cruce, pero son de cósmica belleza las vísperas de ... septiembre en Alaska. Probablemente la breve cumbre «buscando la paz» entre Trump-Putin allí sólo sirva para haber contemplado un rato el paisaje desde el aire. Al menos eso se llevan los líderes mundiales, el paisaje. No parece que vaya a ocurrir mucho más para una tolerable marcha del mundo tras este encuentro, pero habrá merecido la pena el desplazamiento, para un espectáculo de la naturaleza que durará muy poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  4. 4 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  7. 7

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU
  8. 8 El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series
  9. 9 La jueza decana de Cartagena anuncia que dejará el cargo en septiembre
  10. 10 La Unidad del Dolor de La Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Otoño en Alaska