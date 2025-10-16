La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El agua pone en riesgo el futuro del gran motor económico

La Región de Murcia y el Levante han demostrado que incluso bajo condiciones naturales adversas es posible construir una agricultura potente

Javier Celdrán Lorente

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:45

La potencia del sector agroalimentario murciano ha quedado en evidencia un año más en las pasadas ferias Fruit Attraction en Madrid y Anuga en Colonia, ... donde unas 200 empresas regionales estuvieron presentes con gran visibilidad, mostrando músculo empresarial y capacidad de adaptación en el mercado internacional. Esta masiva representación no solo demuestra la fortaleza exportadora de la Región de Murcia, sino también el compromiso del tejido empresarial con la innovación, la calidad y la proyección global. Ese impulso y orgullo regional contrastan hoy con una realidad que amenaza con frenar ese despegue: el agua es ahora el gran factor de riesgo para el motor agroalimentario del sureste.

