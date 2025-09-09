La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Otra universidad es posible? Sí

Ismael Crespo Martínez

Ismael Crespo Martínez

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:24

Hace un cuarto de siglo tuve el privilegio de participar en la redacción de la Ley Orgánica de Universidades. Aquella reforma renovó las bases del ... sistema universitario al incorporar la calidad y la evaluación como principios rectores. También impulsó la internacionalización de nuestros campus, pues en ese mismo periodo coordinamos desde España el denominado Espacio Europeo de Educación Superior, y reguló las diferentes figuras contractuales del profesorado laboral. La norma se mantuvo vigente durante más de dos décadas, resistiendo sucesivos cambios de gobierno. Tras este periodo de buen funcionamiento, aunque con necesidades evidentes de actualización, la llegada de la facción catalana de Podemos al Gobierno supuso la aprobación de una nueva norma que aportó escasas innovaciones y cuya aplicación no está resolviendo los problemas de nuestras universidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  4. 4

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  5. 5 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia
  6. 6 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  7. 7

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia
  8. 8

    Concluyen las obras en el aulario de La Merced de Murcia: «Yo no cambio esto por nada»
  9. 9

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox
  10. 10 Desmantelan dos veces en 24 horas un punto de venta de droga en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Otra universidad es posible? Sí