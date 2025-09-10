El ferrocarril y Águilas

La línea Murcia-Águilas se cerró al tráfico ferroviario por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) el día 1 de octubre de 2021 ... para hacer las obras previstas del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería, con la promesa de reabrirla tres años y medio después, a pesar de que, según el proyecto, estaba previsto hacer las obras sin suspender el servicio ferroviario, por la necesidad de acabarlas dentro de los plazos que daba la Comisión Europea por estar subvencionada con fondos europeos. El plazo ha acabado y las obras no han finalizado ni siquiera entre Murcia y Lorca, tramo necesario para llegar a Almería y desde Pulpí a Águilas. La previsión del Ministerio es reabrir la línea, en una primera fase, solo entre Murcia y Lorca San Diego el próximo año 2026, mientras siguen haciendo las obras de soterramiento de Lorca (estación de Sutullena) y todas las restantes hasta Almería con la «previsión del Ministerio» de poner toda la línea en funcionamiento en el año 2027, según declaró en agosto el propio ministro en Almería.

Todas las obras previstas entre Murcia y Almería se están realizando a buen ritmo, aunque la obra más problemática y difícil es la del soterramiento de Lorca, con una longitud de 2.900 m, pues en este tipo de obra suelen surgir inconvenientes imposibles de prever por muy bien hecho que esté el proyecto. Ya han surgido algunos con los habitantes de pedanías que ven insuficiente la permeabilización prevista de la vía en caso de posibles inundaciones, estando el Ministerio estudiando soluciones, y recientemente con el hallazgo de restos arqueológicos en el tramo previo al inicio del soterramiento lado Murcia, actualmente se están valorando por arqueólogos estos restos antes de seguir las obras.

El proyecto Pulpí-Águilas, que debe de estar acabado, se prometió que se licitaría en el segundo semestre de este año, sin que a día de hoy sepamos nada de él. Es imprescindible que se licite para poder tener acabadas las obras al mismo tiempo que finalicen las de Lorca-Almería. La obra de este tramo, 16 km aproximados de longitud, se encuentra en situación administrativa de información pública. Es una obra sencilla de construir y la única modificación que habría que hacerse sobre el trazado actual es la ampliación de gálibo de los túneles de la sierra del Aguilón para poder instalar la catenaria en la clave de los mismos. A esta obra habría que sumar la de la propia estación, que está prevista hacerse en las cercanías del ángulo que forma la carretera de Lorca, a su entrada en Águilas, y la línea ferroviaria, junto al paso a nivel.

Estas dos obras, línea ferroviaria y estación, deben licitarse y empezar dentro de este mismo año para seguir el mismo ritmo de la línea principal Murcia-Almería a su paso por Pulpí y ponerse en servicio en el mismo día.