El ferrocarril y Águilas

Francisco García Calvo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:14

La línea Murcia-Águilas se cerró al tráfico ferroviario por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) el día 1 de octubre de 2021 ... para hacer las obras previstas del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería, con la promesa de reabrirla tres años y medio después, a pesar de que, según el proyecto, estaba previsto hacer las obras sin suspender el servicio ferroviario, por la necesidad de acabarlas dentro de los plazos que daba la Comisión Europea por estar subvencionada con fondos europeos. El plazo ha acabado y las obras no han finalizado ni siquiera entre Murcia y Lorca, tramo necesario para llegar a Almería y desde Pulpí a Águilas. La previsión del Ministerio es reabrir la línea, en una primera fase, solo entre Murcia y Lorca San Diego el próximo año 2026, mientras siguen haciendo las obras de soterramiento de Lorca (estación de Sutullena) y todas las restantes hasta Almería con la «previsión del Ministerio» de poner toda la línea en funcionamiento en el año 2027, según declaró en agosto el propio ministro en Almería.

