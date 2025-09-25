La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tiempos de oscuridad

Están en juego la democracia y el periodismo, el oficio a su servicio y al de los ciudadanos, y por eso se sitúa en el centro de una ofensiva despiadada

Fernando Belzunce

Fernando Belzunce

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:14

Vivimos en unos tiempos caracterizados por la desinformación sin que mucha gente sea aún consciente de lo que eso supone. Se trata de un contexto ... caracterizado por la confusión y la desconfianza donde, además, asistimos a transformaciones de tanto calado y en tan poco tiempo que apenas hay manera de asimilarlas ni de medir sus consecuencias. Este desconcierto generalizado se produce en un clima social de polarización extrema, con poderosas fuerzas políticas que, entrenadas en el manejo de las emociones, son capaces de causar una enorme inestabilidad a través de las redes sociales. La proliferación de información falsa y la infodemia, esa saturación informativa que desborda y desorienta, contribuyen de manera clave a esta sensación de fragilidad. Por todo ello, y por los acontecimientos que presenciamos, se percibe la inquietante sensación de que quizás no estemos experimentando una época de cambios sino un cambio de época.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  4. 4

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  5. 5

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  8. 8

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  9. 9 El resort murciano Altaona se sitúa entre los tres principales destinos residenciales europeos
  10. 10

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tiempos de oscuridad