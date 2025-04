Washington debe distanciarse de Moscú

Compartir

El encuentro previsto ayer en Londres entre los titulares de Exteriores de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Ucrania acabó desconvocado después de que ... el jefe de la diplomacia de Donald Trump, Marco Rubio, comunicara su inasistencia. La razón de fondo, que Kiev no se aviene a los términos al parecer acordados entre Washington y Moscú para alcanzar un alto el fuego duradero sobre Ucrania: el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, la aceptación del estatus en que se encuentran los territorios ucranianos ocupados por el régimen de Putin tras la invasión iniciada en febrero de 2022 y el veto estadounidense al ingreso de Ucrania en la OTAN. Y todo ello previamente al establecimiento de un acuerdo de paz sin más garantías para el país agredido por parte del agresor. Ayer Rubio se hizo eco de la advertencia de Trump sobre una eventual retirada de Estados Unidos de las conversaciones si no se logra inmediatamente la paz. Pero resulta imposible que la actual Ucrania acepte tales condiciones, cuando además de constituir una capitulación impuesta representarían la consagración de estímulos para que el Kremlin prosiga alimentando el mito expansionista respecto a cualquiera de los países europeos que están próximos a la frontera rusa. De ahí que las instituciones de la Unión Europea no puedan más que sumarse a la negativa de Kiev. Aunque la autocracia de Vladimir Putin y el unilateralismo de Donald Trump continúen exhibiendo una sintonía a costa de Ucrania que, en realidad, es expresión de hasta qué punto los intereses de Moscú estaban presentes en la visión que los integrantes de la Administración Trump tienen de un mundo que en realidad no está a sus pies. Empezando por la propia Rusia. La cita frustrada de Londres al más alto nivel, que dio lugar a reuniones informales durante la jornada de ayer entre asesores de las distintas delegaciones, no permite extraer más conclusiones que la constatación de que la paz para Ucrania no puede construirse sobre la victoria que aspira a obtener Rusia. Y que es precisamente eso lo que dilata su logro.

