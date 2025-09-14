La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Putin se asoma, la paz se aleja

Editorial ·

La pérdida de influencia de Trump por su errática política internacional y la falta de reflejos de la UE dan alas a Rusia para intimidar a Occidente

LA VERDAD

LA VERDAD

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:56

La operación 'Centinela del Este' desplegada por la OTAN tras la incursión de drones rusos en Polonia es la primera respuesta coordinada de los socios ... de la Alianza Atlántica por la vía militar a los intentos de Vladímir Putin de «amedrentar» al resto de Europa. Pero también supone una triste constatación después de tres años de invasión rusa en Ucrania: el fracaso de los esfuerzos de la diplomacia para poner fin a las hostilidades abiertas por Putin y poder garantizar así un espacio de seguridad en territorio ucraniano que permita contener también la amenaza sobre la UE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  3. 3 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  4. 4

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  5. 5 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  7. 7

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  8. 8

    El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año
  9. 9 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud
  10. 10 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Putin se asoma, la paz se aleja