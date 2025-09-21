La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Política exterior como ariete

El presidente del Gobierno tiene el deber de entablar un diálogo sobre estrategias de Estado con el jefe de la oposición que éste debe atender

LA VERDAD

LA VERDAD

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:18

La conversión del conflicto histórico en Oriente Próximo, cuya solución se evapora al sobrecogedor ritmo de la aniquilación de Gaza a manos del ejército israelí ... y mientras Hamás continúa privando de su libertad a los rehenes judíos, en un ariete más de la polarización política española imposibilita traducir el espanto que suscita a diario la devastación de la Franja en una estrategia de Estado compartida. Un espanto que remueve a una amplísima mayoría de la ciudadanía –el 82% cree que lo que está cometiendo el Gobierno de Netanyahu en Israel es un genocidio, según el barómetro de julio del Real Instituto Elcano– y que el Rey ha encarnado esta semana en Egipto. Allí, Felipe VI denunció el «brutal e inaceptable sufrimiento de Gaza» y reiteró la apuesta española por la configuración de un Estado palestino «viable» que conviva «en paz y seguridad con Israel». Lo primero conecta con el sentir social en el país; lo segundo, con la reivindicación de la solución de las dos soberanías territoriales que los sucesivos gobiernos han defendido, con sus matices y siempre con relaciones con israelíes y palestinos, como eje de la política exterior en uno de los grandes avisperos del mundo. Pero ni esa coincidencia estratégica de fondo, que se mantiene bajo el estruendo de la polémica sobre cómo definir y hasta dónde combatir las atrocidades ordenadas por Netanyahu, sobrevive al pulso partidario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  2. 2

    El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»
  3. 3

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  5. 5 Hospitalizado tras ser golpeado por una avioneta que daba marcha atrás en el aeródromo de Totana
  6. 6

    Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU
  7. 7 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  8. 8 Qué ocurre con las cuentas bancarias de una persona fallecida: estos son los pasos que debes seguir
  9. 9 Amenaza de corte de luz en una veintena de edificios municipales de La Unión
  10. 10 El camino de hierro que trajo la modernidad a la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Política exterior como ariete